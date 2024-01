Industria Mueblera de Jalisco Resiste

Ante la Competencia Desleal Desde China

El Ramo de Tapizados es de los Menos Afectados, Destaca Jorge Ríos Gutiérrez, Presidente de la Cámara de la Industria Mueblera de Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Pese a la producción masiva de productos chinos muy por debajo de los precios en el mercado, la industria mueblera en Jalisco ha soportado la competencia desleal.

Y es que algunos de los sectores de este ramo empresarial se han visto seriamente afectados por las importaciones de productos chinos a muy bajo costo, tales como mezas, sillas y libreros, sin embargo, los muebles tapizados como sofás, por ejemplo, siguen siendo uno de los nichos más importantes en la producción en la entidad, así lo indicó ayer en entrevista con Página 24 Jorge Ríos Gutiérrez, presidente de la Cámara de la Industria Mueblera de Jalisco.

“No tenemos un registro completo respecto a la afectación (en competencia con China), pero definitivamente desde que el mercado se abrió a China para entrar con productos muebleros a nuestro país, sí ha afectado mucho, no en su generalidad en la industria, porque hay productos, por ejemplo, que aunque son mucho más baratos en China que en México, por logística, por precios, pues no son competitivos en nuestro país. Por ejemplo, mi ramo es la fabricación de sofá, los muebles tapizados no los hemos visto tan afectados porque es un producto que ocupa mucho volumen, el volumen que ocupa en un contenedor, es decir, lo que se paga por el flete, hace que el producto se encarezca demasiado, entonces hablando de del ramo de los tapizados, no se ha visto tanta afectación. Hay otros que sí se han visto muy afectados”, dijo el empresario.

Y siguió: “Lo más afectados, son los libreros, escritorios, mezas, sillas, sobre todo en esos productos porque son desarmables, y ahí los chinos son muy excelentes para fabricar todo desarmable, algo que mide tres metros cúbicos el producto ya terminado y armado lo meten en una caja de un metro cúbico, desarmado, ahí no afecta el flete para nada”.

Resaltó que los productos que vienen de China han elevado su calidad de forma sorprendente, y eso aunado a los bajos costos ha golpeado un tanto a la iniciativa privad, aunque Jalisco sigue siendo el nicho a escala nacional en la fabricación de muebles.

Respecto a lo que esperan para el año 2024, Ríos Gutiérrez destacó: “En expectativas, dado todo lo que se viene, la cuestión electoral y todo esto, lo mínimo que esperamos es el crecimiento del año pasado, no en forma oficial, pero tuvimos un crecimiento de entre el 4 y 5 por ciento, esa es la expectativa mínima para este año”.

Anuncian Primer Galardón Mueblero

En otro orden de ideas, ayer se anunció la puesta en marcha del primer Galardón Mueblero, premio que pretende reconocer a los empresarios más destacados en este sector.

“Tenemos nuestros problemas, qué podría causar problemas al ramo industrial, acuérdense que estamos entrando en periodo de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, y siempre los cambios de gobierno ocasionan desbalances en la economía, en la política, y obviamente que si ocurre un desbalance de ese tipo, nosotros nos veríamos afectados”.

Y siguió: “Es la primera vez que estamos organizando este evento, tiene 25 años la Cámara, no sé por qué no se había hecho antes, esta es la primera vez, pero pretendemos institucionalizarlo. No tenemos aún pensado cada cuándo lo vamos a hacer, pero pienso yo que puede ser cada dos años (…) Hay premios por parte de nuestros patrocinadores, en general es el reconocimiento que estamos buscando para cualquiera que quiera participar”.

En dicho galardón habrá distintas categorías, tales como el Premio a la Innovación, que será entregado a las empresas que estén a la vanguardia y que contribuyan al beneficio social; asimismo, se entregará el Premio a la Microempresaria, que se le entregará a quienes ayuden a la generación de empleos a las mujeres; habrá también el premio al Joven Empresario, y finalmente, el Galardón Mueblero, mismo que se le daría al que sea considerado como el ejemplo en la generación de empleos, innovación y aportes al gremio de la industria mueblera en Jalisco.