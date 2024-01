Exigen Atender Bullying en Secundaria 40, de Miravalle

Critican Actuar del Director del Plantel

Madre de Alumno Dice que no Permiten el Ingreso a Estudiantes que no Pagan “Cuota de Padres”

Por Rafael Hernández Guízar

Padres de familia del es­cuela Secundaria Número 40, ubicada sobre la avenida Artes Plásticas, de la colonia Miravalle, en Guadalajara, arremetieron contra el direc­tor del plantel.

A decir de una de las ma­dres de familia que platicó con este reportero, el direc­tor del centro educativo no hace gran cosa por evitar el bullying entre los alumnos, además de ser poco transpa­rente en relación a los recur­sos económicos que se gas­tan en esta escuela.

“El director no hace nada para evitar el bullying, siem­pre cobran de más, nunca hay respuesta cuando uno pide cosas o cuando uno pide hablar con él, y además es muy déspota. El director ya es una persona de edad avanzada y creo que ya no es alguien competente para es­tar aquí. Hay mucho bullying y no hay programas ni nada para evitar que esto suceda, y cuando tú vas y pides in­formes te dicen que las cá­maras no sirven, además no hay control con los prefectos ni con nadie”, dijo una de las madres entrevistadas quien prefirió preservar su identi­dad por temor a represalias.

A decir de esta mujer, las agresiones entre los alum­nos son constantes, y van en escalada, algo que, por desgracia, no sólo no es erradicado y atendido por el personal de la secunda­ria, sino que por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, simplemente queda totalmente desatendido.

“Nosotros queremos que se atienda el problema, por­que ha habido varios alumnos que han salido muy lastima­dos por las bromas pesadas y la carrilla que se da entre los mismos alumnos. Queremos que haya respuesta para cui­dar a nuestros hijos. Quere­mos que haya seguridad den­tro del escuela”, agregó.

Además, pese a que la educación debe ser laica y gratuita, de acuerdo con la Constitución mexicana, así como con la Constitución del Estado de Jalisco, en esta es­cuela aquellos padres de fa­milia que por algún motivo no pudieron cubrir la cuota de padres de familia -la cual debería de ser voluntaria y no obligatoria por ley- se que­dan si la oportunidad de que sus hijos reciban clases: “Te los dejan afuera, no te dan el ticket y entonces tu hijo no puede entrar a la escuela”.

Desesperados por las va­rias problemáticas que se viven en esta escuela, pa­dres de familia hicieron un llamado urgente al secretario de Educación en el estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Lo que le mando decir al secretario es que hay mu­chas peleas dentro y fuera del escuela, muchos niños que están fumando marihua­na, y aquí nunca pasa nada, además que tienen varios muchachitos que andan gol­peando a los alumnos, a ver cuándo hacen algo aquí”, se­gún la mujer.

De esta forma, el mensaje de padres de familia de la es­cuela secundaria 40 fue claro y contundente para las auto­ridades educativas y para el gobernador del Estado, En­rique Alfaro Ramírez, exi­gieron que hagan su trabajo, cuiden a sus hijos y garanti­cen un espacio tranquilo para la educación.