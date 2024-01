Congreso Avala no Ratificar a Magistrado Prófugo de la Justicia

José de Jesús Covarrubias es Señalado por Abusar de una Menor

Ahora Legisladores Deben Abrir el Proceso Para Nueva Designación

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tal cual ya se vaticinaba y como en su momento lo estableció el propio Supre­mo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), ayer el pleno del Congreso de Jalisco apro­bó no ratificar en su cargo al magistrado José de Jesús Co­varrubias Dueñas, quien en la actualidad está prófugo por enfrentar acusaciones de abu­so a una menor.

La vacante quedó libre lue­go de que así se aprobara en comisión y posterior en sesión extraordinaria -esta última con 33 votos a favor-, por lo que en el mismo Congreso local se deberá abrir un proceso para ocupar el cargo.

Cabe recordar que Cova­rrubias Dueñas enfrenta varias acusaciones y tiene una orden de aprehensión por no haberse presentado a comparecer ante un juez en febrero del 2022. Además, tiene avalado en su contra un juicio de proceden­cia por parte del Legislativo.

A decir de algunos coordi­nadores parlamentarios, hace falta justicia en el caso, pues a dos años de lo ocurrido no hay avances en las investiga­ciones. Por otro lado, no de­jaron de señalar que el tener en contra un juicio también lo hace no apto para el cargo.

“Aquí en el Congreso se declaró el juicio de proceden­cia. Ese es un impedimento jurídico para que él siga os­tentando un cargo. Además, existe una denuncia por cues­tiones que se consideran parte de un delito”, refirió el líder de diputados del PRI, Hugo Contreras Zepeda.

El nombramiento del ma­gistrado vencía el 24 de enero próximo, sin embargo, hace dos años se le quitó el fuero desde el Congreso por la si­tuación que enfrenta. Como tal es acusado por la Fisca­lía del Estado por el delito de corrupción de menores y abuso sexual infantil, lue­go de que en noviembre del 2021 se filtrara un video en el que se ve a José de Jesús Covarrubias Dueñas aco­sando a una menor de edad. Estado entregará

terrenos al SNTE

En otros puntos, diputa­dos aprobaron -en Comisión de Hacienda- que el gobierno estatal pueda entregar dos te­rrenos a la sección 47 del Sin­dicato Nacional de Trabajado­res de la Educación (SNTE).

De acuerdo al dictamen, la donación se dará siempre y cuando los terrenos se usen para actividades únicas del sindicato y que no se ena­jenen con otros fines. Uno se encuentra en el munici­pio de Zapopan y el otro en Guadalajara.