Estudiante de la Preparatoria de Ciudad Guzmán Gana Medalla en Competencia Internacional de Matemáticas

Lo Volvió a Hacer

Omar Alexander Candelas Morán Logró una Presea de Plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se Realizó en Indonesia en Diciembre Pasado

Si bien, Omar Alexander Candelas Morán considera que el 2023 no ha sido el mejor año de su vida, sí cree que ha sido redondo y mucho mejor que el 2022. “Yo creo que mi mejor año fue el 2007, cuando nací. Pues solamente me dedicaba a dormir”, así bromeó el estudiante de la Preparatoria de Ciudad Guzmán, quien el pasado verano viajó a Singapur a la International Math Olympiad Challenge (SIMOC), donde logró medalla de oro (https://acortar.link/fonLwb).

Ese triunfo lo llevó a que el pasado mes de diciembre viajara a Bali, Indonesia, para competir en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, en donde obtuvo una medalla de plata. Con esta cosecha a cuestas, Candelas Morán afirma que la ciencia lógica es algo que se le da de manera natural, por lo que, la dedicación que le ha aplicado a la misma, lo ha llevado a ganar diversas competencias, desde que acudía a la secundaria.

“Desde el kínder me decían que las Matemáticas se me daban bien. En la primaria yo me daba cuenta que los ejercicios los terminaba más rápido que mis compañeros y ya en la

en la secundaria una maestra me comentó lo mismo y me dijo que ella no podía enseñarme nada con base en el programa de estudio por lo que me invitó a involucrarme con el club de Matemáticas, donde me enteré de que había concursos, ahí fue cuando comencé a ganar en varios de ellos y a nivel local me fui involucrando”.

Expuso que las Matemáticas no son su pasión, aunque sí es algo que le gusta, pero no como para que sea la base de su profesión futura, “algo que me llama la atención es la medicina, y quizá sea la carrera que elija”, puntualizó.

Sobre la experiencia que ha obtenido en las competencias y las oportunidades que se le han presentado, reflexionó que a pesar de que se le facilitan los números, todo tiene que ver también, con aprovechar las situaciones que se le presentan.

“Es estar en el momento correcto, yo tengo más facilidad porque mi familia me lleva a los lugares, me apoya e incluso puedo comprar cosas básicas, como una libreta. Hay niños que no pueden. De seguro hay niños por ahí que son muy inteligentes, pero no se pueden dar el tiempo de estudiar por las prioridades que tienen en su vida o porque no pueden comprar algo. Desde ese punto, soy un privilegiado”.

Recomendó a las y los jóvenes de bachillerato que busquen competencias y que si les interesa algo, que vayan a ganar, porque “es lindo participar, sí, pero es más bonito ganar y el hacerlo te da una pasión, un propósito y da satisfacción cuando se logra. Es importante querer ganar y destacar”, finalizó.