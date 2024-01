No Resuelven Problema de la Basura en Guadalajara

“No Puede ser Posible que no Hagan Nada Para Solucionarlo”

Otro Gran Conflicto son los Famosos Puntos Limpios, que se Saturan y sin la Periodicidad de los Camiones Recolectores, se Vuelven Puntos de Infección y Malos Olores

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Las fallas en la recolec­ción de la basura en Guadala­jara siguen como un problema constante que tapatíos no han dejado de resentir en varias zonas de la ciudad; esperan que el servicio nocturno que implementarán autoridades pueda paliar las afectaciones.

A pesar de que el proble­ma tiene meses y de que se han prometido sanciones a la empresa encargada de este servicio, lo cierto es que en Guadalajara la recolección de basura ha vuelto a decaer en el oriente de la ciudad y en la zona centro, ante el enojo de ciudadanos que ya no saben qué esperar porque no se les garantiza algo que es básico para el municipio.

“La bronca es que tardan un par de días y luego a noso­tros nos descontrolan porque ya no sabemos cuándo sí van a pasar. A muchos les vale y dejan su basura ahí en las ban­quetas, y luego se riega, enton­ces se hace más el basureral y así nos la llevamos, no puede ser posible que no hagan nada para solucionarlo”, lamentó doña Esther, que vive cerca del Panteón Guadalajara.

“A veces (el servicio) está normal y otras no, últimamen­te pasa normal, pero luego hay días en los que se atrasa y te­nemos que estar cazando al ca­mión para que no se nos vaya y no se nos quede (la basura) acumulada en la casa (…). No ha estado tan bien porque desde el año pasado se vio más retra­so, no pasaba cuando debía el camión”, añadió la señora Rosa María de la colonia Americana.

A decir de vecinos y co­merciantes de las inmedia­ciones del centro histórico de Guadalajara o de San Juan de Dios, uno de los problemas principales es que los famosos puntos limpios se saturan y sin la periodicidad de los camio­nes recolectores, estos sitios se vuelven en puntos de infección y malos olores.

“Dicen que habrá servicio por la noche, ojalá que con esto se regularice el tema por­que no podemos estar vivien­do así. Pasamos todos los días por todos estos lugares y a ve­ces de tan llenos que están (los Puntos Limpios) tienes que hasta bajarte de las banquetas para pasar, está mal por donde se ve”, lamentó un comercian­te de San Juan de Dios.

Cabe recordar que hace días, ante las quejas por fallas en el servicio, el alcalde inte­rino de Guadalajara, Francis­co Ramírez, mencionó que el ayuntamiento tapatío imple­mentará a partir de mañana un turno nocturno para la reco­lección de basura, a fin de re­correr los 80 Puntos Limpios más conflictivos, así como otras zonas de la ciudad. Ade­más, dijo que el próximo mes recibirán 21 nuevos camiones compactadores de basura, con los cuales esperarán llegar al 100 por ciento de eficiencia en el servicio.

No obstante a esto, ciu­dadanos que platicaron para Página 24 se dijeron can­sados de siempre escuchar las mismas excusas o respuestas, pues aunque el problema sigue y las afectaciones aumentan, Caabsa Eagle -la encargada del servicio- continúa en re­zago y sin que se le sancione como corresponde.