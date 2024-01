Plaza Tetlán Luce Devastada

Lleno de Indigentes, Basura e Inseguridad

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes problemáticas enfrentan los vecinos y co­merciantes de la plaza de Tetlán, en Guadalajara.

Lo que alguna vez fue un sitio para el disfrute de la ciu­dadanía, hoy luce devastado, lleno de indigentes, basura, y sobre todo con enormes pro­blemas de inseguridad.

“Mire si hay muchos in­digentes, y sobre todo el problema de la basura, por­que no pasa el carretón de la basura. Hay inseguridad, realmente los indigentes dan mucha inseguridad, además de que da muy mala ima­gen”, dijo una de las entre­vistadas.

Constantemente se viven asaltos en los alrededores de esta plaza, y por desgracia la policía municipal ha sido in­capaz de poner orden, pese a las muchas peticiones por parte de los vecinos quienes están hartos de vivir a mer­ced de los rateros, y también a las agresiones de los indi­gentes quienes han tomado este sitio como punto de re­unión.

“Pues se ve constante­mente que se están drogan­do. Luego por aquí pasa con la muchacha desnuda todos los días, de los mismos in­digentes, y no pasa la patru­lla, y cuando pasa la patrulla pues no se los llevan, como que no los toman en cuen­ta, y eso está mal, porque aparecen consumiendo en la calle y no les dicen nada”, agregó.

Desesperados de vivir en­tre inseguridad, indigentes y basura, vecinos y comer­ciantes de la zona exigieron a su presidente municipal con licencia Pablo Lemus Navarro que ponga atención especial a esto, más allá de realizar campañas en busca de la gobernatura.

“Mire la basura de verdad que es un grave problema, muy muy grave problema, sobre todo porque vieras que feo huele, y a uno como co­merciante le afecta bastante, y lo que usted ve ahorita de basura no es nada, y si no pasa el carretón, imagínese nomás que problema tan gra­ve, ojalá que por favor pusie­ran atención a eso”, finalizó.