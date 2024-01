Dirección de Movilidad Tapatía Abusa de Automovilistas, Señalan

Constantes Molestias y Cerrazón en la Colonia Americana

Por Rafael Hernández Guízar

Actos constantes de mo­lestia y cerrazón se registran en la colonia Americana, de Guadalajara, por parte del personal de la Dirección de Movilidad, según señalaron ciudadanos molestos.

De acuerdo con personas entrevistadas por este repor­tero, en este sitio el personal del ayuntamiento tapatío apli­ca multas de estacionamiento que cuestan más de mil pesos de forma constante, inclu­so contra quienes si pagan la tarifa que cobra la autoridad municipal por hacer uso “de la vía pública”.

“Mire a mí me pusieron una multa, llegué y me esta­cioné, y fui a una tiendita que está aquí a la vuelta para pagar lo del estacionamiento, porque de esa manera es como esto funciona, y cuando regresé ya tenía la multa, me dio mucho coraje porque después de eso tuve que ir a las oficinas para decirles que yo había pagado y que me pusieron la multa, y no me tardé ni cinco minutos en regresar cuando ya tenía el ticket puesto, de hecho vi al muchacho que andaba ponien­do las multas y le dije que iba a comprar tiempo que no me tardaba, y le valió madre, de todos modos me la puso”, dijo muy molesto Fernando Urbi­na, uno de los entrevistados.

Asimismo, hay a quie­nes les han puesto multas de cantidades mucho mayores, aquellas por supuestamente estacionarse arriba de la ban­queta cuando esto no ha sido cierto.

“Dice que estaba estacio­nado arriba de la banqueta, como cinco mil pesos me cobraron de multa, casi me muero del infarto cuando vi lo que costaba la multa, y no es cierto que estaba encima de la banqueta, son cosas que da mucho coraje porque uno con mucho esfuerzo trata de salir adelante para que estos rate­ros están cobrando lo que les da la gana”, dijo muy moles­to Aldo Gutiérrez, otro de los ciudadanos entrevistados.

De acuerdo con los ciu­dadanos entrevistados, uno de los graves problemas a los que se enfrentan cuando se estacionan en las calles de la colonia Americana, en gene­ral de todo Guadalajara donde están marcados y señalizados los parquímetros virtuales, es en donde pagar la tarifa por estacionarse en la vía pública.

Generalmente estos pagos se hacen en negocios locales, e incluso también en tiendas de conveniencia, pero constan­temente hay dos problemas, para el caso de los negocios, generalmente hay horas del día en donde los mismos se encuentran cerrados y pagar la tarifa es sumamente com­plicado; en el caso de las tien­das de conveniencia, cobran comisión por dar el servicio, comisión que debe ser pagada por el ciudadano.

De esta manera, de acuer­do con las personas, el Ayun­tamiento de Guadalajara de­bería de tener parquímetros físicos y no virtuales, para así poder hacer el pago de mane­ra directa y no con una apli­cación que simplemente no funciona.