Gabriela Tiene Casi un año Buscando a su Marido

“Desapareció en la Casa de su Patrón”

Por Rafael Hernández Guízar

Gabriela Valdivia Madrigal, una desesperada esposa busca a su marido, José Luis Guzmán, de 37 años, quien desapareció desde el pasado mes de marzo.

En condiciones bastante cuestionables, su esposo entró a un domicilio en donde acudiría a trabajar, y nunca salió de la casa, ese fue el último día que José Luis Guzmán fue visto con vida.

“Desapareció desde el pasado 25 de marzo de 2023, en la casa de su patrón. Mi esposo es mecánico eléctrico, y acudió ese día a la casa de su patrón, ubicada en la calle Tulipán, de la colonia Ciudad de los Niños, en Zapopan, y ese día mi esposo no tenía porque ir al domicilio, sin embargo, le pidieron hacer unas actividades, y él decidió obedecer, llegó en su bicicleta alrededor de las 10:45 de la mañana, y no había nadie más, le dijeron que llegara, abriera, hiciera los trabajos; cuando llegó, en el video se ve que se baja de la bicicleta y ya estaba un carro estacionado afuera del domicilio, que unos minutos después llegaron otros carros y se bajaron alrededor de 11 personas, todos ingresaron, y mi esposo no salió ya de la casa”, narró la desconsolada mujer.

Su esposo desapareció como por arte de magia. Su desesperación es enorme, pues nadie le sabe dar respuesta alguna respecto a donde podría estar su compañero de vida.

“Metieron una de las camionetas al domicilio, cerraron el portón, y después de unos minutos salieron y sacaron una camioneta blanca, y hasta hoy no sé nada de mi esposo, no me han dado respuesta ni en la Fiscalía, ni el patrón, y yo me doy cuenta, sé lo que pasó ese día por medio de los videos que muestra lo que sucedió. El patrón dice que fue un robo, cualquier otra casa de la zona, y que él perdió sus cosas, se hizo una averiguación de esa casa, la casa estuvo asegurada porque encontraron índices de drogas, pero el patrón sigue diciendo que a él le tocó perder”, agregó.

Por lo que respecta a las autoridades, de acuerdo con esta mujer, en la Fiscalía General del Estado le dicen que la investigación está “avanzando“, sin embargo no hay ningún resultado tangible; al momento la casa fue liberada, y aunque hubo un detenido, el mismo no fue vinculado a proceso, y no hay ningún avance sustancioso.

Este es uno más de los muchos casos de desaparecidos en el estado de Jalisco, en donde simplemente no hay respuesta.