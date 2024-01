SSJ Aplica Vacuna Contra COVID en Espacios Públicos

Tocó Turno Afuera de la Antigua Central Camionera

Por Rafael Hernández Guízar

Continúan la aplicación de la vacuna contra COVID en Guadalajara de forma gratuita en centros públicos.

En las inmediaciones de la Antigua Central Camionera de esta ciudad capital, personal de la Secretaría de Salud, como parte de un programa de refuerzo, otorga de manera gratuita la vacuna contra COVID 19, aunque hay muchas personas que se han dicho en contra de inocularse la misma, hay quienes lo ven como un beneficio.

“Claro que sí, me la voy a poner porque es una prevención para nosotros, para mi salud… es una prevención a la enfermedad que nos están regalando”, dijo Matilde Ceja, una de las ciudadanas entrevistadas por Página 24.

La mujer resaltó que se trata de una protección para la salud de las personas, pero que además, debería de ser bien visto por los demás miembros de la sociedad.

“Mire a mí sí me dio COVID, mucha gente incrédula, pero a mí sí me dio (…) Yo anteriormente me puse la vacuna de Phaizer, ahora pues esta que es cubana, y yo me quedé en el cuarto refuerzo, yo la verdad no entiendo mucho de qué tipo de vacunas solamente me la aplico”, dijo.

Sin embargo muchas otras personas se dicen en contra de ponerse la vacuna, hay quienes señalan que es perjudicial incluso para la salud, aunque no cuentan con bases científicas para esto.