“Me Urgía que Entrara el Niño Otra vez a la Escuela”

Madres de Familia, Aliviadas en el Regreso a Clases

Por Rafael Hernández Guízar

Miles de niños reanuda­ron ayer el ciclo escolar tras las vacaciones navideñas.

En las escuelas de la zona metropolitana de Guadala­jara, y del Estado de Jalisco en general, reanudaron ayer clases en los niveles básico y media superior, algo bas­tante esperado por muchos niños quienes deseaban ya regresar a sus escuelas.

“Ya quería regresar para presumirles lo que me trajo el niño Dios”, dijo Arturito, un pequeño de ocho años entrevistado.

Pero sin duda alguna, fueron las madres de familia las más aliviadas de que los niños regresaran a la escue­la.

“Me urgía que entrara el niño otra vez a la escuela, lo que pasa es que pues es el solito en la casa y nada más estamos él y yo, entonces quería yo que ya convivie­ra con sus amiguitos, por­que anda muy contento para presumirles lo que le trajo el niño Dios en la casa”, dijo la señora Margarita Gonzá­lez, mamá del pequeño Ar­turito.

Sin embargo, algunas otras madres de familia mostraban el estrés por el regreso a clases.

“Andaba en la mañana que me volvía loca porque ya regresaron hoy (ayer) a la escuela, y es prepararles el lonche, ver que tengan los uniformes listos, tuve que forrarle los libros a mi hijo, llevarlos a la escuela, y luego todavía tuve que mandarle lonche a mi ma­rido, son muchas las cosas que nos terminan por po­ner bien estresadas a las mamás, la verdad es que duraron bien poquito las vacaciones”, dijo la señora Brenda, otra de las madres de familia entrevistadas por este reportero.

También se dijeron muy aliviados los que venden dulces y nieves, entre otras golosinas, en las afueras de las escuelas.

Ay oiga, ya me urgía que entran los niños a la escue­la, porque soy yo sola y de esto vivo, la verdad que si anduve batallando porque siempre si sale una buena cantidad de dinero de venir aquí, porque me puse una mesita con dulces afuera de la casa, pero no es lo mis­mo”, dijo la señora Leti, una de las vendedoras entrevis­tadas afuera de una escuela primaria en el municipio de Zapopan.

Los que todavía están de vacaciones, son los jóvenes universitarios y preparato­rianos. De acuerdo con in­formación de la Universidad de Guadalajara, será hasta el próximo martes 16 de enero cuando se reanudan clases en los planteles educativos.