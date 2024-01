Mercado El Campesino, en el Abandono

Administración Tapatía Cobra Derecho de Piso sin Darle Servicio Alguno, Señalan

“Está Demasiado Descuidado, Falta Organización, Limpieza…”

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones presenta el mercado “El Campesino”, ubicado en la ciudad de Guadalajara.

Se trata de un mercado ejidal que no recibe apoyos ni del gobierno federal, ni del estatal, y mucho menos del municipal, aunque la administración tapatía sí les cobra derecho de piso sin darle servicio alguno.

“Está demasiado descuidado, falta organización, limpieza, hay muchos gatos callejeros aquí, y la gente a veces no saben dónde estacionarse, necesitamos que haya limpieza por parte de los locatarios y del administrador, porque no pone nada de su parte”, criticó la señora Petra Ruiz, una de las locatarios entrevistadas.

Y agregó: “El ayuntamiento no viene a hacer nada, pero si cobran, algunos pagan, otros no pagan porque no se hacen nada, pero somos más los que pagamos. No entendemos porque si esto es ejidal y nos cobran, aquí se les paga a todos, a la administrador, a los de la basura, aquí hace falta mucha organización”.

El problema en este mercado es tan grave que hasta los pasillos sirven de letrina para algunos locatarios sucios e incluso para la misma ciudadanía.

“Nosotros decimos que el administrador del mercado es el que debería de poner orden aquí, para eso se le está pagando, y mire hay dos administraciones de las dos no se hace uno, y el problema es de hace muchos años que está así todo, ahora sí que como dicen, esto va de mal en peor”, agregó.

Esta locataria destacó que hace falta que acudan a este sitio políticos honestos que deseen trabajar realmente por el bien del mercado, y no “con promesas falsas como siempre”.