“Aquí no Necesitamos una Ciclovía”, Insisten Vecinos de Paseos del Sol

Protestan Quienes Solo Utilizan el Automóvil Para Transportarse

Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan, se dicen hartos de las presiones de grupos ciclistas que impulsan la construcción de la ciclovía sobre la avenida Copérnico.

Tras haberse reunido con personal del Ayuntamiento, los vecinos esperan que la ciclovía no se efectúe, pues aseguran que se trata de una situación que les perjudicaría de sobremanera, más allá de beneficiar “a unos cuantos ciclistas, porque pasan muy pocos por aquí”, dijo uno de los vecinos entrevistados por Página 24.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo vamos a seguir repitiendo, aquí no necesitamos una ciclovía, aquí necesitamos que hagan cosas que de verdad sirvan a la comunidad, como sincronizar los semáforos, como pintar en las calles. No andar poniendo una ciclovía nada más para ejercer un recurso que en definitiva no es algo que necesitemos ni queramos aquí”, agregó el vecino entrevistado.

Al momento las obras están sin avance alguno, los vecinos se encuentran a la espera de reunirse nuevamente con personal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, para saber la respuesta ante sus muchas quejas.

Sin embargo, el pasado sábado, integrantes de varios colectivos de ciclistas como “bici blanca” acudieron a la zona para realizar una protesta en contra de la postura de los vecinos.

Incluso advirtieron que no dudarían en acudir ante la justicia Federal para buscar el apoyo de un juez a través del juicio de amparo, puesto que resaltaron que debe apostarse a la movilidad no motorizada en toda la ciudad.

La ciclovía iría acompañada de un parque lineal por la avenida Nicolás Copérnico, desde la avenida Felipe Rubalcaba hasta la avenida Mariano Otero, la parte más transitada y conflictiva para el tráfico local de toda la colonia.