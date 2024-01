Sigue la Estafa a los Usuarios de la Línea 3

Máquinas se Quedan con el Dinero y no les dan el Pase

Por Rafael Hernández Guízar

La estafa a los usuarios de la línea 3 del tren ligero con­tinúa, para ingresar se siguen tragando los cajeros automá­ticos el dinero de los pasajes de las personas.

Y es que cuando las per­sonas tratan de comprar un boleto de entrada, a veces las máquinas se quedan con el dinero y no les dan el pase, algo constante que deja mu­chos problemas en la econo­mía de las personas.

“A mí ya me la hizo va­rias veces la pinche máquina esa, y el problema es que ya no traía dinero para poder otra vez pagar, y cuando le dije al vigilante me dijo: ‘Lo siento mucho, pero yo no soy empleado de aquí’, y me quedé sin dinero y sin poder subirme”, dijo muy enojado uno de los usuarios de este transporte entrevistado por Página 24.

El problema se ha denun­ciado a través de Página 24 en reiteradas ocasiones, pero por parte de la Secre­taría de Transporte simple y sencillamente prefieren ig­norarlo, incluso hacer como si esto no pasara, pero en la realidad, es una situación que causa muchos conflictos a las personas.

“Yo lo que les diría a los del gobierno pues que por favor presten mucha aten­ción a esto, porque a veces uno anda con el dinero bien medido y entonces si pasan estas cosas ya nos quedamos sin poder subirnos, y qué vamos a hacer, tenemos que ir a trabajar, o a la escuela, o hacer nuestras cosas, no se vale que pasen estas cosas porque no hay quien respon­da”, dijo.

Esos problemas suceden en prácticamente todas las es­taciones de la línea 3 del tren ligero.