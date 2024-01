Reportan Gran Inseguridad en la Plazoleta del Templo Expiatorio

Han Incrementado Asaltos y Robo de Autopartes: Vecinos

La Policía Municipal de Guadalajara Simplemente no ha Logrado Detener los Robos, Lamentan Afectados

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes problemas de in­seguridad se registran en los alrededores de la plazoleta del Templo Expiatorio, en la colonia Americana de Guada­lajara.

A decir de los vecinos y comerciantes de la zona, han arreciado los asaltos y robos de autopartes, algo que la po­licía municipal simplemente no ha logrado detener.

“Muchísimos robos, pero mire, es una cosa fea de ver­dad, aquí hace falta que se pongan a trabajar los de la po­licía, necesitamos que se pon­gan a vigilar bien, hay mucho malandrín, lo que pasa es que como viene mucha gente que no es de aquí porque vienen a comprar cosas aquí a la pla­za, por eso hay mucha gente que ni es de aquí, eso ya se los hemos dicho, nosotros como vecinos no nos intere­sa que haya tanto comercio, porque nosotros no vivimos de eso, nosotros lo que que­remos es estar tranquilos”, dijo el señor Francisco Her­nández, uno de los vecinos entrevistados.

Y es que a decir de los ve­cinos entrevistados, en reite­radas ocasiones se han hecho denuncias al ayuntamiento de Guadalajara, pero la respues­ta es sido siempre la misma: Ninguna.

“Claro que les hemos di­cho que necesitamos que haya más vigilancia, pero no nos hacen caso. De hecho, desde que quitaron el módulo de policía se puso peor. Antes estaba más tranquilo, pero de unos años para acá se ha desbordado lo del comercio y los problemas viene con eso”, agrego el entrevistado.

Los vecinos solicitaron a las autoridades con urgencia que haya más vigilancia po­liciaca, y sobre todo, presen­cia constante de policías en la plaza y la colonia con la espe­ranza de que así disminuyan los robos de autopartes y los robos en general.