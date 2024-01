Pretextando ser Para la Campaña de Lemus, Inspectores Exigen Mochada a Comerciantes

Obvio, no nos dan Recibo”, Dicen

Por Rafael Hernández Guízar

Persisten los actos de co­rrupción sobre el comercio ambulante en Guadalajara.

En lugares como avenida La Paz, la calzada Indepen­dencia, e incluso en zonas más cercanas al primer cua­dro tapatío, les cobran hasta 500 pesos al día a los comer­ciantes por dejarlos vender, moches que exigen con total descaro.

“Pues si están cobrando eso, 500 pesos diarios, y el que no quiera pagar pues simplemente lo quitan, no queda de otra más que pa­gar, tenemos que llevar de comer a nuestras casas, y ahorita como mucha gente viene al centro, pues está buena la venta, pero pues si es algo que nos está pegan­do bastante fuerte“, dijo uno de los vendedores entrevis­tados.

Los cobros se hacen a tra­vés de inspectores del Ayun­tamiento de Guadalajara, co­bros por los que, obviamente, no dan recibo alguno, puesto que a excepción de aquellos que cuentan con un carrito y un permiso asignado por la misma administración tapa­tía, se encuentran trabajan­do fuera del reglamento, por ello fácilmente pueden ser quitados, y sus mercancías decomisadas.

“Y qué hacemos jefe, en la casa no saben ni entienden si hay dinero o no, ahí tienen que comer y punto. Eso es lo que se aprovechan estos cabrones, y todavía también cobran a veces unos que se dicen líderes, y también les tiene uno que dar mochada porque si no le pone un dedo a uno con los inspectores, está cabrón (sic)“, dijo otro de los comerciantes.

Es importante hacer men­ción que todos aquellos que tienen uno de los carritos que se asignó por parte del Ayuntamiento de Guadala­jara cuentan con el permiso correspondiente, sin embar­go, a decir de algunos de los entrevistados, se les ha querido chantajear para que apoyen la candidatura del presidente municipal con li­cencia Pablo Lemus Navarro para el gobierno del Estado, so pena de ser movidos cons­tantemente de los puntos que tienen asignados, incluso al­gunos les han querido retirar los permisos.