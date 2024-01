“Frangie Vino a Prometer que Arreglaría las Calles, Pero Luego se Hizo Pendejo”

La Avenida Nicolás Copérnico Está Espantosa: Blanca Uribe

Por Rafael Hernández Guízar

Se acabó el año 2023, ini­ció el 2024, y la avenida Nico­lás Copérnico en la colonia Pla­za Guadalupe del municipio de Zapopan sigue espantosa.

Está llena de baches, tienen varios años que no se hace más que colocar grava con chapo­pote, material que en menos de un mes se cae, y de nueva cuen­ta los baches aparecen sobre tan transitada avenida.

“Claro todo el año estuvi­mos esperando que vinieran a hacer algo y no hicieron nada, yo no sé dónde anda trabajan­do el presidente municipal Juan José Frangie, ya ve que se la pasa diciendo que trabaja y trabaja, y pues aquí nomás no (…) el problema es des­de avenida Guadalupe hasta la de Tepeyac, es donde está más feo, porque allá donde está el tianguis del sol acaban supuestamente de arreglar, y debería de ir a ver cómo es­tán otra vez los pozos, yo creo que le ponen material muy corriente“, lamentó la señora Lourdes Santos, una de las vecinas entrevistadas.

Tras recibir una denuncia ciudadana en la redacción de Página 24 Jalisco respecto a las malas condiciones de la avenida, acudimos para plati­car con los vecinos de la zona quienes eligieron sumamen­te decepcionados del trabajo que ha realizado el presidente municipal con licencia Juan José Frangie quien busca la reelección para ser alcalde de Zapopan por otros tres años.

Dimos un recorrido en la zona que se nos indicó, desde el cruce de la avenida Guada­lupe hasta la avenida Tepeyac y, en efecto, comprobamos que hay muchos baches, y grietas en el pavimento, sobre todo en los carriles de circula­ción que van de norte a sur.

“Mire hay quienes dicen muy elegantemente que es lo que se necesita es voluntad política, yo soy más clara y más franca, yo digo que hay que dejar de hacerse pendejo, y esto se lo digo bien claro al presidente municipal, viejo hipócrita que vino y nos pro­metió que iba a arreglar aquí y no ha hecho más que rascar­se el ombligo el cabrón“, dijo muy molesta la señora Blanca Uribe, otra entrevistada.

El llamado de los vecinos fue a su presidente municipal con licencia, al que resaltaron que o cumple con sus com­promisos de campaña, o no habrá apoyo para que repita en el cargo por otros tres años