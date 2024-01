Indigentes Hacen sus Necesidades en Jardín de Nuestra Señora de Aranzazú

El Gobierno Naranja Nada Hace Para Apoyar a esa Gente

Por Rafael Hernández Guízar

Lleno de basura y excre­mento se encuentra el jardín del templo de Nuestra Señora de Aranzazu en el centro de Guadalajara.

Este sitio que se supone es una plazoleta para la recrea­ción ciudadana, se convirtió en una letrina al aire libre para indigentes, mismo que simplemente está desolada, nadie le presta atención ni acuden a disfrutar de ella por­que es bastante desagradable acudir al sitio.

“Mire ni el gobernador, ni el presidente municipal, ni si­quiera los del templo porque les dan diezmo lo limpian, nadie hace nada por evitar que haya gente defecando en la calle, no hacen nada para evitar que aquí sea un baño público, así quien va a querer venir a este parque que está lleno de excremento“, dijo un ciudadano entrevistado por Página 24 Jalisco.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la Redacción de este Diario respecto a las malas condiciones de la pla­zoleta, acudimos para platicar con los ciudadanos que se di­jeron muy molestos por dicha situación, pues consideran que por parte del Ayuntamiento tapatío poco, o más bien casi nada se ha hecho por comba­tir la indigencia.

“Lo qué pasa es que aquí vemos que a los que están en el poder no les importa este tipo de gente, los ven como basura, en lugar de qué hicie­ran algo por ayudarlos prefie­ren ignorarlos. Hay muchas partes en la ciudad donde hay problemas de este tipo, pero la gente que está en la calle parece que no le importa al gobierno, deberían de dar­les alguna opción para que salgan de la calle y dejen de usar los parques como casa y como baño, pero aquí está la muestra de que no les importa la indigencia, tenemos un go­bierno miserable“, agregó el entrevistado.

Nosotros mismos cons­tatamos que, en efecto, hay heces fecales en varias partes de este jardín, algo que cau­sa bastante mal aspecto, pero sobre todo, que lo hacen en un sitio que antes era grato para la recreación.