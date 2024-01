El Macrobús, un Transporte que Diario Invita a la Muerte

Por Falta de Mantenimiento

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste el peligro en las estaciones del sistema de transporte macrobús a largo de la Calzada Independen­cia en Guadalajara.

En la mayoría de las es­taciones, las puertas de ac­ceso a los vagones de este sistema de transporte arti­culado se quedan abiertas, dejando en franco peligro a los usuarios al poder caer sobre el arroyo vehicular y sufrir un fatal accidente.

“Totalmente mal, cla­ro que ya se ha reportado en muchas ocasiones, pero nadie hace caso, es como si a los del gobierno no les in­teresara esto, y claro que no les interesa porque quién del gobierno anda en macrobús, los que toman las decisiones andan en sus lujosos vehícu­los, pero nosotros los jodi­dos, que somos del pueblo tenemos que usar esto por­que no nos queda de otra, y claro que ya habido quienes han caído, bendito sea Dios que a nadie ha atropellado, imagínese dónde sea un niño el que se caiga, o un adulto mayor, lo que les puede pasar no nomás por la caída que es mortal, que les pase por arri­ba del camión, ahí si les va a preocupar“, dijo uno de los ciudadanos entrevistados.

El mismo problema se presenta en las estaciones del Peribus, transporte arti­culado que va a lo largo del anillo periférico desde Za­popan hasta San Pedro Tla­quepaque. En ese también ha habido accidentes que por fortuna no han llegado a consecuencias fatales.

Asimismo varios de los vidrios que delimitan el espacio dentro de las esta­ciones se encuentran que­brados, algunos estrellados, pero otros ya en pedazos.

La situación se ha de­nunciado reiteradamente a la Secretaría de transporte a través de este diario sin que haya respuesta, así como también a través de las mis­mas redes sociales de la Secretaría, y del sistema de transporte eléctrico Sin que hasta el momento haya co­rrectivo alguno.

Desesperados por esta situación, usuarios del siste­ma de transporte macrobús hicieron un llamado al titu­lar de la Secretaría a cargo, Diego Monraz Villaseñor, al que exigieron que tome par­te en el asunto de forma in­mediata, antes de que haya un desenlace fatal.