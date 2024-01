Ventajas de Comenzar a Estudiar una Carrera en Enero

Se acaba el año y como siempre hay propósitos que desearíamos haber cumplido, pero por alguna razón no los pudimos concretar, y ahora con la entrada de uno nuevo ahora sí estamos decididos a lograrlos.

Hacer más ejercicio, salir de vacaciones, ahorrar, ate­sorar momentos especiales, adquirir nuevos conocimien­tos y tener nuevos logros son algunos de los propósitos más comunes entre las per­sonas.

Uno de esos logros perso­nales, aunque no lo creas, es empezar a estudiar ese “algo nuevo y apasionante” que podría catapultarnos a un lu­gar o un sueño, por ejemplo, estudiar un idioma, un di­plomado, la Especialidad, la Maestría y la más usual, te­ner una carrera universitaria.

Y aunque dicen que cual­quier momento es bueno para empezar; de hecho, uno de los mejores meses para decidirte a hacerlo es enero.

Enero es una temporada interesante para retomar los planes que quizá no realiza­mos el año pasado por diver­sos factores, como falta de dinero, no tomamos la ini­ciativa, nos faltó tiempo o no encontramos los planes que se ajustaran a nuestras nece­sidades.

La Universidad Autóno­ma de Guadalajara (UAG) te da algunos consejos sobre los beneficios de por qué ini­ciar tus estudios al empezar el año.

Tiempo. Si eliges estudiar en enero, empiezas el año con flexibilidad para organi­zar tu tiempo, conocer mejor las opciones de programas especiales que la universidad que elijas tiene para ti, para irte de intercambio, tener be­cas y más.

Más opciones de progra­mas. Las universidades ge­neralmente ofrecen muchos programas para sus estudian­tes en enero, ya que se ofre­cen cursos intensivos durante el periodo.

Más oportunidades. En este mes puede haber me­nos demanda de espacios en programas académicos a di­ferencia de agosto, lo que po­dría permitirte tener mayores posibilidades de ser admitido en el programa educativo de tu elección, que generalmen­te son muy exigentes y para los cuales hay pocas plazas.

Viajar e irte de intercam­bio. En enero puedes aprove­char el inicio de programas educativos que las universi­dades ofrecen para irte de in­tercambio a lugares mágicos, trabajar o participar en expe­riencias enriquecedoras.

Ofertas. Hay universida­des que ofrecen descuentos y propuestas educativas, con becas y plazos, que permiten a los jóvenes en estudiar entrar pronto a estudiar su carrera.

Otro de los beneficios es que puedes empezar en dos modalidades que es en línea y presencial y que te explica­mos en el siguiente espacio.

Opciones para estudiar

Estudiar según tus posibi­lidades es lo que debes bus­car cuando elijas tu carrera y hay dos opciones: en línea y presencial. Cuando conozcas universidades, fíjate bien y pregunta o averigua si ofre­cen estas opciones.

Estudiar en línea es una opción que te permite, en cualquier parte del mundo, ac­ceder a ofertas educativas sin tener que ir a un salón, ciudad o país, ni tener un maestro o un horario establecido.

La opción online convie­ne porque el estudiante puede entrar a su asignatura en di­ferentes horarios, desde cual­quier parte del planeta, elegir la institución e incluso podría implicar un costo menor.

Por otro lado, si estudias tienes alternativas de aprendi­zaje, lo que te permitirá desa­rrollar competencias y habili­dades únicas.

Promueve el interés en la investigación.

Interacción a distancia fá­cil (quien desea estudiar una carrera, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo).

El alumno puede regularse y ser autodidacta, si no eres alguien pasivo, esta es la op­ción para ti.

Permite accesibilidad de horario, espacio y lugar.

Interacción diferente, más directa y centrada con el pro­fesor.

Son más accesibles en cos­tos a otras.

Ventajas del sistema pre­sencial

Puedes asistir a clases a un centro educativo, en un salón, por ejemplo, lo que es cómodo y emocionante porque tendrás compañeros, maestros y directores con los cuales convivir y que te acompañarán en tu creci­miento, incluso después de haberte graduado, y ayudarte a cumplir tus metas.

También podrás conocer y disfrutar de un campus en una ciudad con instalaciones de servicios, laboratorios, bi­bliotecas, gimnasios, canchas y más que harán de tu estancia algo especial y que cualquiera envidiaría.

¡La UAG te espera!

Si todo esto te interesó, quizá podrías venir a estu­diar en enero a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), una de las institucio­nes más respetadas del Occi­dente del país, por ser la pri­mera universidad privada de México.

Esta institución es de re­nombre gracias a su historia y a sus alianzas estratégicas, que forma jóvenes líderes in­novadores de clase mundial y que trascienden con valores gracias a los programas edu­cativos que los ayudan a ser exitosos.

¡No te pierdas la oportuni­dad de ser parte de este gran y selecto grupo de líderes inno­vadores que están cambian­do su futuro y el presente de nuestro país! ¡Inscríbete ya!