Multitud de Ciudadanos Ocurrieron a Pagar Predial y Refrendo Vehicular

En Promedio, Hicieron Cola Hora y Media

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de aprove­char los descuentos por pronto pago y en general desenten­derse de un pendiente más con el arranque del nuevo año, ciudadanos madrugaron para hacer fila en las recaudadoras de la ciudad y así pagar el pre­dial o el refrendo vehicular.

Si bien las largas filas no se hicieron esperar, sobre todo en las recaudadoras que se encuentran en el centro de Guadalajara, lo cierto es que la atención comenzó a fluir una vez que abrieron las ofi­cinas, para alivio de docenas que desde las 6:00 de la ma­ñana -o antes- llegaron a for­marse aún con el frío y el día nublado que se vivió ayer.

En la recaudadora 1, que se ubica en Miguel Blanco en pleno corazón de Guadalaja­ra, los contribuyentes fueron recibidos con música en vivo, sillas y bebidas calientes en aras de hacer más llevade­ra la espera al ser una de las oficinas más concurridas de la ciudad por contribuyentes responsables.

“Es más fácil así (venir a pagar el primer día), porque luego se me puede olvidar o puedo dejar pasar el tiempo y mejor de una vez, así me qui­to de pendientes y aprovecho un descuento de paso (…). Y temprano para desocuparme pronto, no tengo trabajo sino hasta la siguiente semana, por eso de una vez”, refirió Vale­ria Corona.

“No me tanteo pagar en medios digitales, ya lo he he­cho en otras ocasiones porque mis hijos me ayudan, pero hoy no habrá oportunidad y mejor aquí puntuales. Llegué como a las 7:00 yo creo que a las 9:00 ya ando libre”, expre­só el señor Juan Carlos.

“Casi siempre pago estos primeros días, es más sencillo. No vivo muy lejos, nada más que no llegué tan temprano, calculo que en una hora y me­dia me ande librando de aquí”, añadió don Rubén, quien acu­dió a la recaudadora estatal del Centro Histórico para pagar su refrendo vehicular.

Cabe recordar que auto­ridades estatales y municipa­les ofrecen descuentos por el pronto pago de estos impues­tos. El refrendo tendrá del 10 por ciento el mes de enero, y si se paga antes de marzo será del 5 por ciento. En el caso del predial en Guadalajara, el descuento es del 10 por ciento para todos aquellos que pa­guen antes del 1 de marzo.