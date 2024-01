Falsa Noticia de Aumento al Precio de Gasolina Recorrió Todo Guadalajara

Circuló en Internet y por Poco Provoca Pánico

Por Rafael Hernández Guízar

Por los rumores de qué el litro de gasolina en México subiría casi a 30 pesos en el presente 2024, tapatíos acu­dieron a las gasolineras para llenar sus tanques y comprar gasolina ante un posible des­abasto que se esparció como un rumor en redes sociales.

En gasolineras de la ca­pital jalisciense, los tapatíos recibieron la noticia de que el incremento para este año 2024, no supera los 25 cen­tavos por litro, por lo que en promedio, el litro de gasolina premium, se vende en aproxi­madamente 24.17 pesos, en tanto que la magna, se vende en alrededor de 21 50 pesos.

“Pues yo vine a llenar el tanque porque vi en el Face­book que iba a subir a 30 pe­sos el litro, y me dio mucho coraje, pero estoy viendo que está igual que el año pasado, entonces yo creo que es otra de las falsas noticias que anda circulando, ojalá que la gente no se dejen engañar y no caiga en pánico“, dijo uno de los en­trevistados por este reportero.

Según información oficial de la Comisión reguladora de energía, los precios antes mencionados son los que se tiene como un promedio en todo el territorio nacional.

En tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro­feco), a través de su página de Internet y de la aplicación para teléfonos inteligentes, ofrece diferentes herramientas para la ciudadanía, mismas que no solamente dan a conocer los precios autorizados por el energético, sino también que se tiene una lista de las gaso­lineras que venden litros com­pletos: “litros de litro“.

“Por eso yo creo que es importante no caer en rumo­res, y estar al pendiente de este tipo de cosas, porque vas a saturan las gasolineras y se acaba la gasolina, ya ves lo que sucedió hace unos años cuando no había gasolina en todo el país, por eso la gente no debe de caer en este tipo de engaños“, dijo un despacha­dor de gasolina entrevistado por Página 24.