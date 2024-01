Celebran que en 2023, Choferes del Transporte Público Sólo Hayan Matado a 27 Personas

Además de que Faltó Mucho Personal

Por Rafael Hernández Guízar

Ayer varias de las oficinas de registro seguían cerradas, solamente era posible realizar trámites en el Registro Civil Número 1, el Mercado Coro­na, lugar en el que apenas la mitad del personal, según se dijo, se encuentra trabajando.

“Me dio mucho coraje porque llegué poco después de las 2:00 de la tarde y aunque faltaba casi una hora para que cerraran y ya no me quisieron vender unas actas, que porque estaban trabajando con menos de la mitad del personal, y a mí qué me importa, nosotros va­mos porque tenemos que hacer trámites y necesitamos las ac­tas, entonces no me parece ade­cuado que están haciendo este tipo de cosas, se supone que ya están trabajando y tienen que regresar con todo el personal“, dijo un ciudadano entrevistado ayer por este reportero.

Y agregó: “Estaban dando fichas, algo que ella ni siquiera se hace, pero me molesta por­que no era suficiente gente la que había no solamente traba­jando, sino esperando, es decir que nos dicen que hay cierta cantidad de personas a las que van a atender nada más, y los demás que podemos hacer“, agregó al entrevistado.

A esto se agrega otros pro­blemas locales que se solicita­ron ayer mismo en el Mercado Corona, primero que las má­quinas para cobrar el estacio­namiento público no estaban funcionando, por lo cual ha­bía que hacer fila por bastante tiempo para cubrir las tarifas.

“Y eso me dio más coraje que no solamente no me qui­sieron atender en el registro, si no es que me tarde más de una hora en poder salir del estacio­namiento, pues sólo es ir a gas­tar tiempo dinero y esfuerzo”, tronó.

Por cierto que atrás de las oficinas del registro civil de Guadalajara no estaban abier­tas, a pesar de qué se supone estarían laborando sólo señala­ba la página de Internet.