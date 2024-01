Los Sorprenden y los “Muerden” por no Traer Documentos en Reglamento

“Andan Bravos los Hijos de la Chingada”, Truenan

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron el incremento desmedido de extorsiones por parte de poli­cías viales sobre la carretera Tesistán en el municipio de Zapopan.

Desde el último día del año 2023, y todo el día del 1º de enero, policías viales del gobierno del Estado hicie­ron una presencia constante sobre la carretera Tesistán, lo que desembocó en varios amagues para automovilistas quienes terminaron por ceder a la clásica “mordida”.

“Me tumbaron (quitaron) mil pesos, cuando ya iba rum­bo a la cena de Año Nuevo y llevábamos la cena nosotros, iba mi familia, ni modo me tocó perder, porque no me fijé y traía vencida la licen­cia y también el seguro. Pero me dio mucho coraje, aunque si no le hubiera entregado el dinero me hubiera quitado la camioneta“, dijo muy moles­to el señor Martín Ramírez, uno de los entrevistados por Página 24 Jalisco.

En el caso específico de este ciudadano, el amague se dio justo en los cruces de la carretera Tesistán y la aveni­da aviación, muy cercano al fraccionamiento Campo Real, sitio donde pretendía celebrar el Año Nuevo en compañía de su familia.

“De esas veces que ni te lo esperas y andan como de cacería estos cabrones, y pues me salió de la nada y me pren­dió la sirena y los códigos, y me dijo párate. Pues me paré y le mostré mis documentos pero no sabía que traía venci­da la licencia, y menos sabía que tenía vencido el seguro, y pues entre una cosa y otra me dijo que me iba a quitar la ca­mioneta que porque no traía mis documentos en regla, y pues lo de siempre ¿no?, te dicen que te pueden ayudar pero que tú cómo quieres que te ayuden y así, te van llevan­do a que les des lana (dinero), y ni hablar, como digo, me iba salir más caro si se llevaron la carne“, dijo el molesto jalis­ciense.

Otro de los entrevistados quien prefirió el anonimato, dijo que ayer alrededor de las 6:00 de la tarde, fue detenido por una patrulla de la policía; el motivo fue por no traer pe­gado a la vista el engomado de la verificación vehicular.

A esta persona, le pidieron dos mil pesos para dejarlo ir, pues el amague era también retenerle su vehículo.

A decir de los entrevista­dos, es común que sobre esta tan transitada avenida los po­licías viales constantemente que tengan a las personas a lazar para revisar la docu­mentación, aún cuando lo hacen de forma injustificada algo que es por demás ilegal: “andan bravos los hijos de la chingada”.