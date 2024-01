Comercios de Río Nilo y Patria, en Tonalá, Vacíos

Taxistas Hicieron su Agosto el 1º del año

Por Rafael Hernández Guízar

Sorprendentemente ayer las avenidas Río Nilo y Patria en el municipio de Tonalá lu­cían prácticamente solas, algo que es muy raro de apreciar.

Y es que se trata de dos de las más transitadas arterias viales de este municipio, so­bre todo porque se trata tam­bién de los límites con Gua­dalajara – la ciudad capital-, una situación que sorprendió a los vecinos y comerciantes.

“Pues me arrepiento de ha­ber abierto, no he vendido nada, no quería abrir pero pensé que iba a haber movimiento, pero pues vea no pasa ni una alma por aquí“, dijo el propietario de un negocio ubicado sobre la avenida Río Nilo.

Y es que es muy sorpren­dente que por dichas aveni­das no circulen prácticamente carros, debido a que se trata del paso natural para llegar de Guadalajara a la cabecera municipal de Tonalá. Ni si­quiera por las noches lucen de esta manera.

“Pues qué raro la verdad, de veras que mire no se ven casi los carros. Y los camio­nes tampoco están pasando porque yo llevo una hora y no pasa el camión, yo creo que voy a tener que agarrar el ca­rro de sitio, a ver cuánto me quieren cobrar”, dijo La seño­ra Maura, otra de las entrevis­tadas por Página 24.

“Yo voy a un mandado con un familiar, allá para la central vieja, y aquí agarro un camión que me lleva, y no ha pasado el condenado camión, ya me la estoy pensando si regresaron a la casa o qué hacer, porque un carro va cobrar muy caro, le digo porque abrí la aplicación y me salía más de 300, y gene­ralmente no cobran ni siquiera 100 pesos, eso es un abuso“, dijo la entrevistada.

A decir de los ciudadanos, el servicio de transporte pú­blico ayer fue pésimo en esta zona. Las alternativas eran abordar algún auto de alqui­ler, aunque los taxis amarillos cobraban como tarifa mínima 100 pesos, y de ahí en delan­te, aún cuando los trayectos eran cortos.