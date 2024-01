Aumentan Robos en Centro Histórico de Guadalajara

Comerciantes y Vecinos Exigen más Vigilancia Policiaca

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que la zona se encuentra vigilada por ele­mentos de la policía munici­pal, ciudadanos refieren que los robos a transeúntes en el Centro Histórico de Guadala­jara continúan más vigentes que nunca; pidieron a auto­ridades mayores estrategias con mejores resultados.

El primer cuadro del Cen­tro Histórico es concurrido por miles todos los días debi­do a las diferentes atracciones con las que cuenta, sin embargo, esto ha significado un caldo de cultivo para crimi­nales quienes, sin importar la hora del día, aprovechan para hacer de las suyas.

Comerciantes y transeún­tes, que platicaron para Pá­gina 24, refirieron que todos los días al menos se cometen varios robos en la zona más turística de Guadalajara, ya sea de manos de aquellos quienes llegan a arrebatar de manera directa celulares, bol­sos y otras pertenencias, o de aquellos que, en el sigilo, aprovechan lo concurrido del lugar para “bolsear” sin que la víctima se dé cuenta siquiera.

“Son casi de todos los días, me he visto varios en donde algunos están con el celular en la mano y pasa alguien en moto y se los arrebata, tam­bién han pasado platicando de cómo apenas se dieron cuenta de que les abrieron la mochila o los bolsos (…). En toda esta avenida (Alcalde) es donde más gente transita y más se presentan estos robos”, plati­có un comerciante de un pues­to de revistas y periódicos.

“Entre las calles es de dia­rio que alguien ya fue asal­tado, más por la tarde cuan­do oscurece o en la mañana cuando está más solo. Hay policías, pero solo los ves en esta zona donde están los mo­numentos y así, pero en las calles de alrededor no los ves y ahí es donde más se aprove­chan, ahí te tienes que cuidar de que no te agarren despre­venido”, refirió la señora Ce­lia, encargada de una papele­ría de la zona.

“Fíjate que a mí no me han robado, pero tengo amigos a los que sí. Una vez estábamos por la Plaza de la Tecnología y de tanta gente que había al pasar, creo que de paso, a mi amiga le abrieron la mochilita que traía y le sacaron la carte­ra y ni cuenta nos dimos. Ya tenemos más cuidado de no tener cosas de valor en la mo­chila o de cargarlas al frente porque donde quieran te ro­ban”, expresó Jessenia Silva.

A decir de ciudadanos, los fines de semana es cuando más se observan los robos sin que las víctimas se den cuen­ta, en tanto que el arrebato de pertenencias o asaltos direc­tos se dan toda la semana; los primeros en zonas concurri­das del centro histórico, y los segundos en calles aledañas. Ante esta situación, se pi­dió al gobierno de Guada­lajara mayores recorridos en la periferia del centro, en especial en horas muertas cuando ciertas zonas están más solas.