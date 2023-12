Ratas de dos Patas se Apoderan del Centro Histórico de Guadalajara

Comerciantes y Vecinos Exigen más Vigilancia Policiaca

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos y comerciantes del centro de Guadalajara exigen la presencia de más elementos de la policía muni­cipal tapatía.

Y es que en los últimos días, debido a la gran afluen­cia de personas que realizan compras en el Centro Histó­rico de esta ciudad capital, se han disparado los robos en los negocios, situación que alerta a los avecindados y comerciantes, por lo que des­tacaron que la vigilancia es insuficiente.

“Se ha estado vendiendo mucho, pero también ha es­tado grande la robadera, de a poco un poco si se sienten fuertes las mermas, póngale usted que a lo mejor no son tantas cosas las que se llevan, pero de pronto si nos dan en la torre, yo creo que sería bueno que hubiera más policías ca­minando aquí por el paseo al­calde“, dijo Serafín Vázquez, encargado de una tienda de ropa.

Sobre todo en los nego­cios que se ubican en el pri­mer cuadro de la ciudad, así como los alrededores los ro­bos han sido cuantiosos según dueños y empleados.

Pero también aumentaron los robos de autopartes. Va­rios ciudadanos con los que tuvimos oportunidad de plati­car, indicaron que fueron víc­timas de la delincuencia:

“En lo que me fui hacer unas compras me robaron los tapones de los rines, y me da mucho coraje porque acaba­ba de comprarlos, ya me los habían volado, los repuse y otra vez aquí mismo me los robaron, me arrepiento de no haber metido el carro al esta­cionamiento. Me siento bien enca… nojado”, dijo Alberto Gutiérrez, uno de los entre­vistados.

De acuerdo con vecinos y comerciantes de la zona, el patrullaje que se realiza en el primer cuadro de la ciudad es insuficiente e ineficaz, esto, a pesar de la gran cantidad de policías municipales que ha­cen sus recorridos en bicicle­tas y a pie.

El llamado fue a la policía municipal, para que imple­menten algún operativo que sea eficiente y que restaure el orden.