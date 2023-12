Movimiento Ciudadano Sigue Saqueandolos Bolsillos de los Jaliscienses: Mariana Fernández

“Llenó de Parquímetros Espacios Públicos, en Providencia”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fer­nández, denunció que en va­caciones y casi a escondidas es como el gobierno munici­pal colocó de manera recien­te parquímetros en espacios públicos del Parque Rubén Darío, en la zona de Provi­dencia.

Ayer, a través de un video que difundió en sus redes so­ciales, la morenista aseveró que Providencia “amaneció mal y de malas”, ya que por culpa del gobierno municipal que lidera Movimiento Ciu­dadano (MC) es que ahora se pretende cobrar el estaciona­miento a los habitantes de la zona, con una mera intención recaudatoria al privatizar cada vez más los espacios de la ciudad.

“Estamos aquí en el Parque Rubén Darío y amanecimos con toda esta avenida llena de parquímetros. ¿Se acuerdan cómo hemos denunciado la concesión que se le dio a los parquímetros que fue bastan­te oscura y muy cuestionada? Pues no solamente están en las avenidas principales, sino también en los parques públi­cos”.

Tal cual lo ha denunciado con otros temas a lo largo de la administración que lidera el alcalde con licencia Pablo Lemus, la también precandi­data a la alcaldía de Guadala­jara no dejó de lamentar cómo estos gobiernos naranjas no solo no se cansan de recaudar dinero de la ciudadanía, sino de lastimar el bolsillo de los tapatíos.

“Imagínense, vienes a pa­sear, a tomar una clase, vienes a ejercitarte y vas a tener que pagar un estacionamiento, y sobre todo en una zona en donde también es habitacional y en donde también hay ofici­nas, entonces, el que venga a trabajar también tendrá que pagar por llegar a su lugar de trabajo”.

Cuestionó los últimos nueve años de los gobiernos de MC, ya que se han ido en contra del pueblo una y otra vez, con el incremento de multas varias como las de las banquetas, las de las arañas o inmovilizadores y ahora los parquímetros en áreas habita­cionales.

“Porque con ellos es la constante de estar privatizan­do todos los espacios públi­cos. Lo bueno es que cuando llegue la transformación el espacio público se mantendrá público y no vamos a permi­tir que se siga recaudando, porque ojalá esta recaudación asegurara que tu vehículo esta­rá seguro, pero sabemos cómo son los delitos que se cometen en Providencia. Por eso ya se van y llegará la transforma­ción a Guadalajara”.