Familia de Lefty SM Ofrece Recompensa Para dar con el Asesino del Rapero

Sus Fans Exigen Justicia, la Fiscalía Calla

A tan solo unos días de que se dieran a conocer unos videos del ataque en el que Lefty SM murió, es el hermano del rapero, Cris­tian Saucedo, quien reve­ló nuevos detalles sobre el caso y las investigaciones.

El cantante que saltó a la fama gracias al tema “Por mi México”, murió en septiembre de este año, lue­go de que tres hombres les disparan a las afueras de su casa, en Zapopan, Jalisco; y a pesar de que, desde ese momento, se iniciaron las labores correspondientes para dar con los responsa­bles, la familia asegura que el caso está estancado.

Ahora, Saucedo confe­só que él fue quien filtró las grabaciones a los me­dios para presionar a las autoridades, pues hasta el momento no han visto nin­gún avance: “Decidimos sacar los videos a luz por­que esta madre se está en­friando, entonces ya no se está haciendo nada. No sé si lo están apagando, no sé a quién le afecta que salga la luz esto”, dijo en entrevista para el canal Mafian TV.

Saucedo también denunció negligencia por parte de los encargados del caso, ya que, a pesar de que tienen el nom­bre del presunto responsable, todavía no ha sido detenido: “ La neta no se me hace justo; nada más se la llevan sacán­donos la vuelta y la familia está desesperada, la familia quiere justicia”, agregó.

Es por ello que, tanto él como su familia están ofre­ciendo 200 mil pesos de recompensa para quienes les den información sobre el paradero de Luis Ma­rio “N”, vecino de Lefty y quien habría disparado en su contra: “Imagínate que te maten un hermano, y que sepas quién fue, con quién se lleva, quién lo está ta­pando y que te tengas que quedar callado”.

Por último, Saucedo ex­plicó que algunas de las ra­zones por las que no se ha visto ningún adelanto, es que el presunto responsable esta­ría ligado a la política, ade­más de que, asegura, forma parte de la familia política de un exfiscal del estado.

Hasta el momento las autoridades no han hablado al respecto, pero los fans del rapero exigen justicia.