Vecinas de Colonia Quinta Velarde se Quejan de Montañas de Basura

“Es Pésimo el Servicio de Recolección de Basura”

Por Rafael Hernández Guízar

Un cochinero se vive en las calles de la colonia Quinta Velarde, municipio de Guadalajara, pues el ser­vicio de recolección de ba­sura es pésimo.

Desde hace una semana no pasa el camión recolec­tor de basura, y calles como Río Balsas lucen atiborradas de bolsas de desperdicios en las esquinas.

Es más, por esa calle, casi nunca pasa el camión recolector según los moles­tos vecinos quienes hicieron extensiva esta denuncia ciu­dadana en la Redacción de Página 24 Jalisco.

“No ha pasado, suele pasar a veces por la maña­na en los alrededores, pero por esta calle casi no pasa, hay veces que no pasa defi­nitivamente y ahorita pues no ha pasado, la gente deja la basura afuera de su casa o en la esquina para ver si así se la llevan, pero en toda esta semana no ha pasado el camión ni tampoco la sema­na pasada“, dijo muy moles­ta Leslie Susana, una de las quejosas vecinas.

Los entrevistados dije­ron desconocer si el servicio lo continúa prestando la em­presa concesionada por el Ayuntamiento de Guadalaja­ra Cavsa Eagle, o es directa­mente la administración pú­blica con camiones propios la que hace la recolección; en cualquiera de los casos dejaron en claro para ellos es sumamente deficiente el servicio que debería de prestar administración del alcalde con licencia Pablo Lemus Navarro, quien dicho sea de paso, está en precam­paña buscando la candidatu­ra al gobierno de Jalisco.

“Yo creo que van a andar pasando este Año Nuevo, o hasta enero. Que nos hagan caso por favor porque esto se ve mal, el que haya mon­tones de basura afuera de las casas o en las esquinas se ve muy mal, pero si no es así no nos hacen caso, esperemos que pronto pasan porque no creo que se vea bien ni haga una buena impresión tener un montón de basura en la calle“, dijo.

El llamado fue claro a la administración tapatía para que de inmediato se corrija el problema, y así pasen a recoger las bolsas con des­perdicio y basura en general que se aprecian por doquier en esta colonia ubicada al oriente de la ciudad capital.