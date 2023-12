Vagos e Indigentes se Apoderan de Paseo Alcalde y Alrededores

Defecan en la vía Pública y Roban Impunemente

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos y comerciantes del otrora tranquilo y aseado lugar, reclaman a las autori­dades, por medio de Página 24 Jalisco, la falta de pro­gramas reales para atender la indigencia, pues las personas en situación de calle, utilizan la vía pública para hacer sus necesidades, situación que además de un mal aspecto, causa problemas constantes a los turistas y a los encargados de los negocios.

“Pues imagínese que va uno caminando y de pronto pisa uno la caca, obviamen­te es algo muy asqueroso, pero además la cosa es que hay lugares que ya los to­man como letrina para hacer sus necesidades al aire libre, como las bancas de los par­ques por ejemplo, en algunos negocios, es decir debería de haber algo que pudieran ha­cer las autoridades para que esto se corrigiera, y no estoy diciendo que se los lleven los policías, estoy diciendo que hagan algo para que de ver­dad tengan una alternativa esas personas y pueden salir de la calle“, dijo uno de los vecinos entrevistados por este reportero.

Pese a lo desagradable de lo narrado en párrafos anterio­res, todo se vuelve aún peor con las agresiones que propi­nan en muchas ocasiones los indigentes a los transeúntes, habitantes y comerciantes.

“ Ah sí, también eso, a veces se ponen muy agre­sivos, y es normal porque algunos hasta parece como que están medios locos, y otros se la viven fumando mariguana, yo me pregunto cómo le hacen para conse­guirla si andan en la calle todo el tiempo, pero bueno deberías de poner atención la policía, porque andan ro­bando, agreden a la gente. A una vecina le robaron el medidor de luz por ejemplo, y luego otro agarró unas piedras y empezó a romper ventanas, y los policías no se lo quisieron llevar, que porque no podían hacer nada contra los indigentes porque son indigentes“, agregó.

La exigencia fue directa a la administración pública de Guadalajara, para que imple­menten algún modelo efecti­vo para tratar la indigencia, para evitar que sigan causan­do conflictos los indigentes a las personas, y sobre todo, para brindarles a estos una al­ternativa real que les ayude a dejar las calles.