Mercado de Los Elotes, un Peligroso Foco de Infección

Tiran de Todo, Hasta Perros Muertos

Por Rafael Hernández Guízar

Una auténtica porquería se vive en los alrededores del mercado de Los Elotes, ubicado sobre la calle Cuitláhuac al oriente de Guadalajara.

Y es que una gran cantidad de personas han tomado ya como costumbre dejar su basura en este sitio, pese a que está prohibido, hasta muebles y animales muertos arrojan.

“Pues si mire, todo el tiempo en lo mismo, si no es que no viene el barrendero, es que no viene el del camión de la basura, pero siempre es lo mismo, y uno se la pasa aquí oliendo el basural todo el tiempo. Los de la basura sólo recogen la basura que está en bolsas cerradas, y el barrendero tiene que recoger lo que queda sin bolsa, pero para cuando vuelve a venir la basura, ya hay mucha basura tirada otra vez por los pepenadores que vienen, y además de qué durante todo el día y la noche viene la gente de los alrededores a dejar la basura“, dijo la señora Susana Sandoval, una de las vecinas entrevistadas.

Y es que las cosas se han complicado para los vecinos más cercanos al mercado, así como para los mismos comerciantes, pues les han dejado en este sitio desde aparatos electrodomésticos, hasta animales muertos, lo que genera una contaminación enorme, pero además sendos problemas que simplemente son ignorados por el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Lo que el menos les importan son los letreros, no saben respetar, han venido a tirar hasta menaje completo, la lavadora, la sala, los colchones, y aquí la administradora pues brilla por su ausencia, que porque dice que está encargado de dos mercados, pero pues aquí no hace nada la güey (…) Y cállese que viene Navidad y la cosa se va poner peor, porque a veces se toman unos días los

empleados y se empieza a po­drir la basura, y pues como no vienen por ella, pues se genera el montón de gusanos, y al rato los gusanos se nos está metien­do hasta las casas“, dijo.

El reporte lo han hecho en repetidas ocasiones tanto al ayuntamiento de Guadalajara, así como en la misma policía municipal para que se haga presente y exija a las personas que no abandonen la basura en este sitio, debido no sólo a la molestia y contaminación que genera, sino también a que se trata de una falta administrati­va que debería ser motivo de una multa o un arresto, pero queda siempre en la impuni­dad, pues simplemente no les hacen caso.