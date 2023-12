La Ropa Usada de EU Traída en en Pacas nos Perjudica: Blanca

“Tenemos Ventas muy Malas Este año”

Por Rafael Hernández Guízar

Las ventas para los comer­ciantes del mercado El Cam­pesino en Guadalajara, van de mal en peor, sus ventas están por los suelos.

Y es que muchos de los comerciantes, simplemen­te no han logrado siquiera recuperar la cantidad que invirtieron para comprar mercancía antes de la tem­porada decembrina; espera­ban ganancias, pero apenas sacaron para comer.

“Muy mal para nosotros, la verdad estuvo mejor el año anterior que veníamos salien­do de la pandemia que ahori­ta (…) A mi la verdad no me ha ido muy bien, y tampoco otros de mis compañeros, y eso que yo estoy aquí aden­tro del mercado y me salgo al tianguis navideño, aquí toda la gente de alrededor se ha estado quejando de lo mismo, de que las ventas están malas, y pues nos estamos esperando los últimos días. Está muy malo esto”, dijo a Página 24 Jalisco, Blanca Esthela, una de las comerciantes en­trevistadas.

Pero la mujer fue más allá: destacó que verdaderamente no les es rentable, debido a la fuerte competencia que re­presenta para comerciantes de ropa como ella, la prolifera­ción de venta de ropa de paca, es decir, ropa usada traída de Estado Unidos.

“Si usted pregunta a la gente aquí, pregúntele si se ha recuperado el capital que es inversión. Yo, por ejem­plo, empiezo a las 8:00 de la mañana y termino hasta la 1:00 de la mañana. No sé qué es lo que está pasan­do pero aquí está muy solo alrededor, yo creo que he­mos estado ganando apenas como 40% de lo que ganá­bamos antes“, dijo.

Y siguió: “A muchos les ha ido mejor porque van a empezar a vender ropa de segunda, o ropa de paca (traída de Estados Unidos), pero no nos ha ido bien a to­dos, como que la gente anda buscando cosas más baratas ahorita“, dijo.

Añadió que otro de los factores que ha golpeado la economía, especialmente para ellos, es el bajo poder adquisitivo de la gente, lo que obliga a muchos en ocasiones a buscar los créditos, por lo que las plataformas de Inter­net como “Mercado Libre“ que ofrece crédito a la gente para comprar ropa y diversos productos, daña fuertemente sus ingresos económicos.