Autoridades Municipales Recomiendan a Tapatíos no Beber ni Comer en Exceso

Ni Conducir en Estado de Ebriedad Vehículos: Mejía

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de que la ciudadanía pase los festejos decembrinos sin incidentes y en armonía, autoridades municipales de Guadalajara invitaron a la población a evitar excesos en el consumo de alimentos y sobre todo de bebidas alcohólicas.

José Alberto Mejía García, director de la unidad médica de urgencias “Dr. Mario Rivas Souza”, emitió una serie de recomendaciones para prevenir acciones que pongan en riesgo la salud de los tapatíos y así puedan pasar la Navidad en paz con los suyos.

“En ese sentido es importante que las personas tomen con moderación, con calma y de preferencia que intercalen bebidas alcohólicas con agua. Además, que se encuentren en presencia de personas o familiares de extrema confianza, y si no, que por lo menos mantengan aviso de su ubicación”.

Al respecto, no dejó de mencionar la importancia de adquirir bebidas en lugares establecidos, no mezclar las que son de diferente graduación y a no ingerirlas con el estómago vacío. Además, pidió a los tapatíos no conducir bajo el influjo del alcohol porque también ponen en riesgo a terceros.

Para tomarlo en cuenta, el funcionario municipal detalló que se debe evitar la automedicación y acudir a la unidad de salud más cercana, en caso de presentar algunos de los siguientes síntomas por la ingesta de bebidas embriagantes: confusión; vómitos; convulsiones; respiración lenta por debajo de las ocho respiraciones por minuto o irregular; cambios de coloración en la piel a azulada, grisácea o pálida; temperatura corporal baja; o dificultad para permanecer consciente o despierto.

En cuanto a la ingesta de alimentos, recomendó planificar las comidas, es decir, comer de forma organizada para evitar desperdicios y alimentos que fueron preparados con días de antelación y cuyo consumo se prolongue por estas fechas.

“Al igual que el alcohol, hay que tratar de consumir de manera gradual y de manera medida los alimentos. También es muy importante la cuestión de higiene, la limpieza, el manejo de los alimentos, el alimento de la red de frío, que se mantengan refrigerados, no mezclar alimentos crudos con alimentos procesados”, enfatizó.

Invitó de igual manera a la población a acudir a alguna unidad médica en caso de que se presente acidez, pesadez o distensión abdominal, náuseas, vómito, fiebre con temperatura mayor a 38.5 grados o dolor abdominal, incluyendo cólicos biliares.

Por último, recordó que como parte de los operativos de vigilancia que llevan a cabo, en el municipio las seis unidades de la Cruz Verde mantendrán su servicio ante cualquier eventualidad.