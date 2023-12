Caos y Prisas en la Zona de Medrano

Compras Navideñas

Visitantes Lamentan que los Precios son muy Altos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A unos días de Navidad el caos y la prisa se vive en la zona comercial de Medrano, en donde compradores se su­mergen en los diferentes lo­cales en un afán de hacerse de las últimas compras para los regalos por la temporada.

Aunque en las semanas pasadas se había visto un repunte de compradores, lo cierto es que en estos últimos días del año la actividad ha sido mayor, pues desde tem­prano se comienzan a ver a los primeros compradores del día, los cuales van aumentan­do en cantidad conforme se acerca la tarde.

Si bien algunos comer­ciantes han referido que las ventas han estado ambivalen­tes, lo cierto es que por doce­nas ciudadanos se dejan ver ante la intención de hacerse ya sea de un regalo para Na­vidad o en su caso encontrar el atuendo perfecto para pasar las festividades.

“Fíjate que hasta eso no vengo por ningún regalo, me previne con tiempo y esos ya están envueltos debajo del ár­bol. Lo que sí me falta es qué me voy a poner, quería espe­rar a que me llegara el agui­naldo para comprarme ropa para mí y de paso algo para la noche de Navidad”, expresó Giselle Galvez.

“Pensé que me podía sur­tir de ropa, pero la verdad tampoco está tan barato. Al menos un cambio completo de ropa sí me compro, para que me alcance para unas dos camisas para mi esposo (…), es el único que me falta de regalo y quiero algo bonito”, refirió Diana Alejo.

A pesar de que Medrano es conocido por la variedad de ropa que vende desde hace ya años, tapatíos coincidieron en que los precios -indepen­dientemente de la temporada- están cada vez más altos, por lo que tampoco dejaron de re­sentir cómo es que cada vez les alcanza para menos.

Pese a ello, y precisamente por la época, docenas se pre­pararon con antelación no solo para comprar a los menores precios antes de diciembre, sino que también destinaron más dinero para sus regalos navideños, siendo pantalones, accesorios y blusas para mu­jer, los artículos más busca­dos durante estos días.

“Nos ganaron los tiempos y nos vinimos en una carre­ra, mis hermanas se querían comprar unas blusas, yo a ver si encuentro algún vestido bo­nito, porque como nos junta­remos toda la familia para la fiesta de cada año, queremos ya estar más o menos listas (…). Yo creo que me vendré gastando unos mil 500 pesos aproximadamente”, platicó Grecia Quintero.

“Me hice de mi guardadito porque ya nada está como an­tes (en precios), todo está caro y pues si se quiere regalar o estrenar, ya sé a qué atener­me. Hay muchísimas cosas, nada más que sí está caótico, por eso llegué temprano, por­que entre más tarde más lle­no”, añadió Sonia Zarzosa.

A decir de comerciantes, estos últimos días previos a la Navidad son los más con­curridos de la temporada, por lo que se ha vuelto común que se preparen no solo para largas jornadas de trabajo, sino hasta con trabajadores eventuales en aras de poder hacer frente a la demanda de personas que les llegan al día. También, manifestaron su confianza porque terminen el año con las ventas suficientes para hacer frente al 2024.