MC Excluye a Emecistas

Candidaturas Externas son una Mentira: Jaime Cobián

“No hay Equidad Para Nosotros…No Quiero Pensar que el Discurso del Presidente del Comité Estatal, del Comité Nacional y de Verónica Delgadillo, Vayan a Quedar Simplemente en Palabras, y no en Acciones Afirmativas”

Por Rafael Hernández Guízar

Las candidaturas externas para simpatizantes del parti­do Movimiento Ciudadano (MC) son una mentira, de­nunciaron ayer aspirantes a diversos cargos de elección popular.

Jaime Cobián, activista por los derechos de la diver­sidad sexual, y aspirante a diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, sen­tenció que son las supuestas candidaturas externas a candi­datos ciudadanos, pues en su caso, simplemente no le han habilitado la plataforma para poder respaldar con firmas de personas sus aspiraciones, y tampoco lo están tomando en cuenta para el presupuesto para hacer campaña.

“Estoy intentando partici­par, y me sorprende que una vez que estamos registrados, y que cuando estamos sien­do considerados para el pre­supuesto en el Estado por el Comité Nacional, no hay equidad para nosotros, en el caso mío, porque se habla de que Salvador Zamora (coor­dinador de las campañas), se reunió con candidatos, y no quiero pensar que el discur­so del presidente del Comité Estatal, del Comité Nacional, y de Verónica Delgadillo, va­yan a quedar simplemente en palabras, y no en acciones afirmativas”, criticó ayer en rueda de prensa donde estuvo presente diario.

Pero fue más allá y desta­có que, pese a que él ha cum­plido con todos los requisitos para que se impulse su can­didatura, simplemente no lo toman en cuenta en el Comité Directivo Estatal.

“(Candidatos de la diversi­dad sexual, por ley) tiene que haber uno forzosamente en los 10 primeros lugares de la lista plurinominal, y tiene que haber candidatos por votación directa, tiene que haberlos, no sabemos a quienes vayan a mandar, porque a nivel (sic) nacional hay 30 candidaturas de gays y personas trans, en Jalisco el único hasta el mo­mento es mi candidatura, pero ni siquiera hemos tenido con­tacto con el Comité Estatal para saber qué acciones va­mos a emprender”.

Resaltó que durante años, diferentes partidos han utili­zado la bandera de la diver­sidad para hacer campaña, lamentando así que ahora que cuenta él con una aspiración legítima, dentro de MC están obstaculizándoles la posibili­dad de llegar al Congreso del Estado.

En este sentido, dejó en claro que de llegar a ser di­putado, habría muchos temas que se encuentran pendientes, principalmente relacionados con la discriminación que vi­ven todavía los miembros de la comunidad homosexual, debido -entre otras cosas- a sanciones incluso que se esti­pulan en los bandos de policía y buen gobierno -por decir algo-en municipios como Za­potlán el Grande, y Teocuitat­lán de Corona.

Además de esto, indicó que de todos los candidatos que la comunidad homosexual ha perfilado para ocupar diversos cargos en las próximas elec­ciones, mismos que van desde candidaturas a presidencias municipales, hasta senadores y diputados locales y federa­les, han sido relegados por el Comité Estatal de Movimien­to Ciudadano.

Se denunció también que hay dados cargados, es decir, que el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez ha señalado directamente quie­nes habrán de ser candidatos en los diversos espacios para los cuales habrá renovación en las próximas elecciones.