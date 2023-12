Arranca Plataforma “Estamos Listas”

Mujeres que Apoyan a Claudia Sheinbaum en Jalisco

Morena, PT, Verde, Futuro y Hagamos Anuncian que el Movimiento Busca Abonar en la Agenda Feminista de la Precandidata de la Coalición Seguimos Haciendo Historia

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de abo­nar a la agenda feminista en apoyo a Claudia Sheinbaum de cara al proceso electoral del 2024, ayer la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó la plataforma “Esta­mos Listas” capítulo Jalisco, integrada por mujeres de Mo­rena, PT, Partido Verde, Futu­ro y Hagamos.

En rueda de prensa, se detalló que ampliarán el trabajo para posicionar los temas de justicia, igualdad y derechos para las muje­res. Además, reiteraron su apoyo a la precandidata presidencial de la coalición, Claudia Sheinbaum, al se­ñalarla como una mujer que ha visto por las causas so­ciales.

“(Trabajaremos para) que la realidad de las mu­jeres se lleve a las políticas públicas. Estamos cansadas de que nos construyan pro­gramas sociales, cuando lo que nosotras necesitamos es construirlos de primera mano, acompañadas una a una, como lo estamos acá”, expresó la vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila.

A decir de la secretaria ejecutiva de ‘Estamos Listas’ e integrante del partido Fu­turo, Susana Ochoa Chavira, esto no se trata solo de una plataforma electoral, ya que también buscan construir una verdadera apuesta política a largo plazo.

“Mientras en otros paí­ses la derecha toma fuerza poniendo en riesgo la vida misma y en particular los derechos de las mujeres, en nuestro país se ha empren­dido una transformación que tenemos que profundizar. Hoy estamos aquí para lanzar ‘Estamos Listas’ no como una plataforma electoral, que­remos construir una apues­ta política de largo aliento. No es cosa menor decir que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México”.

La semana pasada se lan­zó a nivel nacional ‘Estamos listas con Claudia’, con el objetivo de involucrar a las mujeres en la política y crear espacios de formación ciuda­dana, por lo que la plataforma de Jalisco solo viene a sumar a esta causa para la transfor­mación también de la entidad y apoyar en general a la can­didatura a nivel nacional, así como la de Claudia Delgadi­llo en lo local.

“Estamos convencidas que la crisis que se vive en Jalisco y en otros lados del mundo encuentran la respuesta en el progresismo, en la izquierda y el feminismo. Eso nos tiene aquí juntas, como una apuesta electoral ya que 2024 va a ser un punto importante para la historia del país y las mujeres de México”, insistió Ochoa Chavira.