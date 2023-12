Vecinos del Mercado El Campesino “Dejan Cochinero”

Comerciantes Señalan que Abandonan su Basura Afuera del Inmueble

Hasta los del Tianguis Navideño les Tiran la Basura Afuera del Mercado, Critican

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios del mercado El Campesino, en el mu­nicipio de Guadalajara, se quejaron de los vecinos de los alrededores, pues dejan en este sitio sus desperdi­cios de forma arbitraria.

Y es que los vecinos llegan y dejan en este sitio sus bolsas de desperdicios, algo que ocasiona proble­mas mayúsculos para los comerciantes quienes deben de resolver el problema por cuenta propia.

“Sí es correcto, ya que los mismos vecinos, quizás por la falta de camiones de basura, por alguna otra si­tuación, pues dejan su ba­sura, es un cochinero el que se genera para los locatarios porque no se respetan los horarios para la recolección de basura”, criticó Marco Antonio Preciado, uno de los locatarios entrevistados.

Pero fue más allá. Dijo que en estos momentos la presencia de un tianguis navideño les está afectando aún más con la enorme can­tidad de basura que se pro­duce y que dejan también en el área del mercado, para sumarse a la que de forma inconsciente dejan a diario los vecinos del inmueble.

“Ahorita el problema más grande que tenemos es que no hay recolección de basura, y ahorita que está el tianguis navideño, pues vie­nen los comerciantes y de­jan aquí su basura, en nues­tra área del mercado, aquí llegan y avientan su basura y no se vale, es gente que viene de otros lugares y se instala en este tianguis na­videño, y no sé si creen que nosotros por ser locatarios tenemos que ser los respon­sables de su cochinero (…)

Este es un problema que se ocasiona por los vecinos, por eso les pido yo a los ve­cinos que se esperen a que pase el camión recolector de basura para que saquen su basura y no venga aquí al mercado a tirarla”, dijo.

Por lo que respecta a las condiciones del mercado, este locatario destacó que hace falta un arreglo de forma inmediata, pero que existe una gran desunión en­tre los demás comerciantes, algo que no ha permitido una exigencia directa a las autoridades para reforzar su centro de negocio.