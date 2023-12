Hagamos Designa Coordinación Ejecutiva en Guadalajara

Hilario Rodríguez los Dirigirá

Dice que su Meta Será Erradicar Vicios y Construir una Mejor Ciudad

Este lunes, el presidente de Hagamos, Ernesto Gu­tiérrez Guízar, junto con la precandidata única a la gu­bernatura del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Claudia Delgadi­llo, le tomaron protesta a la nueva Coordinación Ejecuti­va Municipal de Guadalajara que encabezará Hilario Ro­dríguez Cárdenas.

Durante el evento, reali­zado en la colonia El Retiro, en su mensaje el dirigente en­trante remarcó la urgencia de erradicar los vicios del actual gobierno para la construcción de una mejor ciudad: “Llega­mos aquí para enfrentar todos aquellos vicios de la políti­ca, de los políticos que no la comprenden como ese arte que sirve para construir, que han utilizado al poder para destruir y con sus acciones solo dan la razón a las perso­nas que están en contra de la política, que la odian, que la rechazan”.

“Hagamos existe por las principales exigencias de las, los y les jaliscienses que buscamos vivir en paz, que queremos tener servicios de calidad, que anhelamos una sociedad cada vez más justa, por quienes queremos dis­frutar nuestras libertades y sobre todo quienes buscamos acabar con las desigualdades que tanto han dañado el teji­do social de nuestras comu­nidades”, subrayó Rodríguez Cárdenas.

“Quiero hacer un gran compromiso el día de hoy, en principio con las personas de Hagamos en Guadalajara, con el equipo que hoy rinde protesta y con las, los y les simpatizantes y militantes, a quien les propongo poner­nos a trabajar en la construc­ción de la idea de ciudad que planteamos como partido, la gente está convencida que se necesita un cambio, más del 60 por ciento de la ciudada­nía lo expresa, y lo hace váli­do al padecer la inseguridad, la falta de tranquilidad y paz, los servicios de mala calidad como el agua, el transporte, el alumbrado público, la co­rrupción, la movilidad hecha un desastre, pero sobre todo la desigualdad con la que vi­vimos”, externó.

“La población sabe que los gobiernos han fallado y ponen en duda su efectividad y vigencia por tres años más. Porque nos gobiernan enten­diendo la ciudad de los polos, la Guadalajara de los pobres y la Guadalajara de los ricos, las zonas donde todo funciona bien y las zonas donde todo está mal”, señaló el dirigente entrante.

“La ciudad que nos quie­ren vender las y los políticos del tik tok, quienes creen que gobernar es subir videos tra­tando de mostrar una ciudad que nosotros no conocemos, quienes maquillan cifras para decir que todo está bien cuando la realidad les escupe cada segundo los frutos de su incapacidad. No puede haber ánimo en una ciudad que no es cool, porque todos los días suceden cosas graves que nos azotan. Porque Guadalajara no se gobierna solo caminan­do y chavorruqueando en el centro de la ciudad, porque Guadalajara no aguanta más un gobierno de quienes pro­metieron y definitivamente no pudieron”, criticó.

“Dijeron que atenderían a las familias de personas des­aparecidas y no lo hicieron. Dijeron que acabarían con la inseguridad y no pudieron. Dijeron que mejorarían el transporte y no pudieron. Di­jeron que mejorarían los ser­vicios y no pudieron. Dijeron que habría empleo y salud y no pudieron. Dijeron que de­fenderían Jalisco y no pudie­ron. Y yo les pregunto: ¿Va­mos a dejarlos que se queden otra vez? Por supuesto que no”, indicó finalmente Hila­rio Rodríguez Cárdenas.

A su vez el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez Guízar y la vicepresidenta, Valeria Ávila, coincidieron en señalar que la dirigencia municipal queda en buenas manos, con la experiencia y liderazgo de Hilario Rodrí­guez Cárdenas.