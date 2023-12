Redes Cociales y Mercadotecnia Digital no son lo Mismo: Académica

Se ha vuelto común que se crea que la mercadotecnia digital y las redes sociales sean lo mismo, pero no son sinónimos; y es que las redes forman parte del marketing digital como una estrategia integral de vender, anunciar o posicionar una marca. Para la Dra. Esmeralda Bri­to Cervantes, Directora de la Licenciatura en Merca­dotecnia y Relaciones Co­merciales de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), tratar ambos térmi­nos como iguales se ha vuel­to uno de los errores más comunes de las empresas y expertos del marketing. Esto lo apuntó en su parti­cipación en el programa de radio local, “Merca-Plus”, que se transmite en Éxtasis Digital y en el que participó como invitada. En la emi­sión, explicó que las redes sociales deben usarse para al menos estos propósitos:

Dar a conocer un pro­ducto.

Persuadir a la compra.

Recordar la presencia del producto al cliente.

“Redes sociales no son marketing digital. El mer­cadólogo es un estratega, las primeras son parte de la estrategia, con objetivos di­señados, analizados con un análisis e información que ayudará a tener una idea cla­ra de que se está haciendo y a quién. El Internet y redes sociales deben reflejar las es­trategias y alcanzar tus obje­tivos. No ser un todo”, dijo. La doctora fue invitada a ha­blar sobre “mercadotecnia desde las aulas y los retos que enfrentan los profeso­res de marketing”. Por cier­to, “Merca-Plus” es con­ducido por el egresado de la UAG y reconocido mer­cadólogo de Jalisco, Mtro. Rodolfo Guerrero Diéguez.

Inteligencia Artificial

En el mismo programa, la Dra. Brito Cervantes habló sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas y campañas de mercadotecnia. “No dejes una campaña de marketing a la inteligencia artificial. La inteligencia ar­tificial y la aumentada, que es el siguiente paso, ayuda a crecer nuestra inteligencia, es una herramienta. Hay que usarla para mejorar, crecer y ser más listos”, comentó. Sin embargo, uno de los te­mores es que la tecnología puede potencilizar la pereza de los profesionistas. Y es que, cada vez se crea más contenido que no fomenta el pensamiento y que la cali­dad del mismo se disminuye. Agregó que la IA se usa mal en las aulas, pues no toda la información en In­ternet es real o funcional, y lo mismo sucede en la ac­tualidad en las campañas de marketing que utilizan da­tos e información de la red. “Los errores y fracasos en el manejo del marketing de productos se deben a veces porque se basan en infor­mación no corroborada. La tecnología debe ser usada como un instrumento, no hay que poner en ella toda nuestra confianza”, añadió.

Los maestros y mercadólogos

En el tema de los retos de for­mar jóvenes mercadólogos, la académica de la UAG señaló que el reto es formar jóvenes que crean o trabajen en em­presas rentables y humanas. En este sentido, para ella, la UAG es una de esas univer­sidades que fomentan y está comprometida con la forma­ción de jóvenes con valores, preparados y competitivos. La formación del mercadó­logo de hoy está enfocada en dedicarse a mejorar la vida de las personas y com­prometerse con un mundo mejor, donde el profesor debe asumir ese liderazgo para formar a sus alumnos. “Hay que rescatar la figura del profesor como un líder, formador, una profesión. Re­posicionar la figura del mer­cadólogo y el profesor como dos profesionales líderes y formadores, es otro de los retos que debemos enfrentar día a día y es algo que esta­mos haciendo aquí y por lo que trabajamos”, concluyó. Staff/Página 24