“Alfaro Calla” Ante Robo de Datos Personales de Automovilistas

“Que dé la Cara y no sea Cobarde”

Por Rafael Hernández Guízar

Pese a que se denunció públicamente, el gobierno del Estado de Jalisco, y concreta­mente la Fiscalía General del Estado, guardaron silencio en torno al robo de información a la Secretaría de la Hacienda Pública.

Jorge Carlos Ruiz Rome­ro, presidente de la Contralo­ría Ciudadana Independiente, sentenció en entrevista con Página 24 que Enrique Al­faro Ramírez, el gobernador de Jalisco, ha guardado silen­cio en torno a este supuesto “hackeo”, a través del cual fue robada la base de datos de todos los ciudadanos en el estado que tienen registro por algún trámite vehicular, con lo cual toda la información y datos personales quedó a dis­posición de la delincuencia organizada.

“Se robaron la base de datos de todos los automovi­listas en el Estado de Jalis­co, por eso presentamos las denuncias correspondientes tanto penales, administrati­vas, y lo que está pasando es que archivan esta denuncia en el órgano interno de control, y quién es el denunciante de esto, su servidor. Pero como van a archivar esta denun­cia cuando el responsable es la Secretaría de la Hacienda Pública, esto es una irregu­laridad bárbara y muy grave. Ellos mismos, según denun­cias que salieron en medios de comunicación, habían presentado procedimientos al respecto, y luego presionan para que se frene”, dijo.

Y siguió: “Hasta hace unos días estaba activa esta plataforma que tiene la delin­cuencia organizada, en donde podías ver absolutamente to­dos los datos de las personas, y por eso hacemos un llama­do al gobernador, para que dé la cara y no sea cobarde, para que se castigue a quie­nes vulneraron la intimidad de la información de los ja­liscienses”.

Jorge Carlos Ruiz fue en­fático en señalar que la Fis­calía del Estado simplemente no ha querido investigar, se­cundada por la Contraloría al archivar este escándalo tan grave, incluso destacó que hay pruebas de sobra para poder ir contra los culpables.

“Sabemos que todas las cuestiones tecnológicas de­jan una huella, no fue sólo un hackeo, no se quiere con­frontar de manera real esta situación. A mayor cargo mayor responsabilidad, el que tiene la responsabilidad de ver qué es lo que sucedió, es Juan Partida Morales, el secretario de Hacienda, pero ni la Fiscalía, ni la Contra­loría están haciendo algo al respecto, y denunciamos hace unos días que había presión del secretario, según lo que nos dicen los trabaja­dores de Hacienda, y de la misma Contraloría, de qué no los dejaban investigar, y miren los resultados, se ar­chiva todo. El mismo gober­nador había reconocido que la empresa que hizo esto es una empresa que trabajo con el gobierno del estado”.

Fue él mismo quien puso las denuncias correspondien­tes por dicho robo de infor­mación, al no haber respuesta en Jalisco, el caso será turna­do a la Fiscalía General de la República (FGR) para que desde el gobierno federal se castigue a los responsables.