Advierten Fraudes en Redes Sociales

Abundan Ofertas Falsas, Señalan

Por Rafael Hernández Guízar

Se incrementaron los frau­des por compras a través de Internet en la temporada dec­embrina, denunciaron ciuda­danos entrevistados por Pá­gina 24.

Y es que las compras a tra­vés de páginas de Internet han sido una alternativa para mu­chas personas quienes desde sus dispositivos electrónicos adquieren diversos produc­tos y servicios, lo cual va en aumento en la temporada, sin embargo, de acuerdo con ciudadanos entrevistados por este reportero, es a través de redes sociales como se come­ten constantemente fraudes, ofertas que simplemente no son reales.

“Pues vimos una oferta supuestamente para un viaje a Cancún ahora en diciembre, y nosotros estuvimos com­parando precios porque que­ríamos irnos de viaje a pasar Navidad, y me pareció que era una buena opción, de una agencia de viajes, creí que era de verdad porque me metí a la página y tenían un domicilio, y tenían también un teléfono, incluso hablé, y me dijeron que estaban en Quintana Roo, me dijeron que como estaban allá por eso conseguían des­cuento están buenos, y como vi muchos comentarios posi­tivos pues creí que era verdad, se supone que nos teníamos que ir desde el viernes pasa­do, y ya no nos mandaron ni los boletos de avión ni nada, ya por lo pronto nos queda­mos sin dinero”, dijo una ciu­dadana entrevistada.

A esta molesta mujer la es­tafaron con 25 mil pesos.

Otra mujer quien prefirió permanecer en el anonimato, indicó que vio un anuncio de una página en donde supues­tamente se ofrecía una con­sola de videojuegos muy por debajo del precio comercial. Tras abrir dicha página, e in­gresar sus datos de la tarjeta de crédito, se quedó sin el di­nero, sin la consola de vide­ojuegos, y además, verificó con su banco varios retiros más de efectivo.

Pero incluso con platafor­mas de ventas establecidas desde hace varios años hay quienes han tenido amargas experiencias.

“Yo pedí unas cosas por Internet y nada más me las cobraron pero no me las man­daron, me dio mucho coraje porque las estaba esperando y de hecho quise adelantarme a los regalos desde hace dos meses, pero pues nada más no llegan y ya me quedé sin nada, me da mucho coraje, y cuando uno reclama los trá­mites son muy largos y engo­rroso”, lamentó.

Debido a esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor, así como otras dependencias gubernamen­tales, han lanzado comunica­dos especiales para evitar ser víctimas de fraude cibernéti­cos, por lo cual, es importante prestar atención a las listas de las empresas que han sido boletinadas ya por no cumplir las ofertas con la ciudadanía.