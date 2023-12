Según Regidor, Avanza Retiro de Cableado

En una Cuarta Parte de Guadalajara ya es Subterráneo, Dice

Por Rafael Hernández Guízar

En Guadalajara se cierra con gran avance para retirar el cableado de las calles, indi­có el regidor Luis Cisneros.

En la entrevista, el edil tapatío destacó que hay un avance significativo, alrede­dor de una cuarta parte de la ciudad ya presenta cableado subterráneo según expuso.

“Nosotros, con algunas de las empresas de telecomu­nicaciones hemos trabajado en el retiro de cableado que representa un riesgo para los ciudadanos, cuando no está debidamente colocado. En lo que va del año, cerramos con un retiro de 233 toneladas de cableado, lo que significa dos mil 195 kilómetros, se han intervenido 127 colonias de la ciudad, hemos intervenido 564 vialidades, y estamos en un avance estimado del 25% respecto a todo lo que se tiene que retirar aún, de quienes no hemos tenido apoyo es de la Comisión Federal de Electri­cidad, y de ellos necesitamos que se lleven los postes para que las empresas hagan las cosas de forma subterránea”, según el regidor.

Acevedo también dijo que es necesario que todas las em­presas de cable, telefonía, e incluso en la Comisión Fede­ral de Electricidad, instalen el cableado de forma subterrá­nea, esto con la intención de evitar incidentes con la ciu­dadanía, luego de que ya se han registrado situaciones en las que incluso han perdido la vida ciudadanos al enredarse con el mismo.

“Nosotros desde el año pasado aprobamos una re­forma para que tengan que solicitar permiso y las em­presas hagan el cableado de forma subterránea, y se presentó una controversia constitucional, y no se les concedió, estamos a la espe­ra de que se haga una revi­sión, y si nos dan la razón a Guadalajara, quiere decir que vamos a ser el primer municipio que va a exigir a las empresas que retiren los postes y hagan todo el cableado de forma subterrá­nea”, dijo.

Luis Cisneros indicó que las multas para las empresas que se niegan a acatar las disposiciones municipales podrían llegar hasta medio millón de pesos, situación que ha prendido las alertas para las empresas, quienes incluso acudieron ante la Su­prema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia, con la intención de evitar que esta disposición municipal para que se reem­place el cableado y se instale en ductos subterráneos conti­nué vigente en la capital ja­lisciense.

“En este momento estamos revisando que el cable que está colgado no esté de forma indebida, porque hemos visto que cuando alguien cambia de empresa, no se retira el cablea­do y lo deja nada más, eso se vuelve un riesgo para los ci­clistas y motociclistas, para las personas que van caminando, ese cable se tiene que retirar, y ese cable es el que hemos ve­nido avanzando en una cuarta parte este año para que se reti­re. También, la meta que nos hemos planteado a mediano y largo plazo, es que no sólo se retire el cableado obsoleto, sino todo el que está arriba de los postes, y que eventual­mente podamos pasarlo vía subterránea, pero eso si signi­fica que tendríamos que habi­litar los ductos, eso implica un costo por parte de las finanzas públicas, estamos viendo mo­delos a través de la iniciativa privada, para que sean recur­sos privados para habilitar los ductos, y que sean ellos los que cobren una renta a las empresas, lo que sí es que en todos los nuevos desarrollos, en todas las nuevas viviendas, dentro de nuestros reglamen­tos está la obligación de que el cableado sea por ductos subterráneos”,finalizó.