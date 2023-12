Insumos Para Cena de Noche Buena, “por los Cielos”

Carnes Presentan Alza de Hasta 20%

“Lo Importante es la Convivencia, que Recibamos la Navidad con un Corazón Puro, que Haya Unión Entre los Miembros de la Familia”

Por Rafael Hernández Guízar

Aunque faltan 10 días para la cena de Noche Buena, los precios de diversos productos ya están por los cielos, denunciaron ciudadanos entrevistados.

La carne de res, la de cerdo, y hasta el pollo, todo se ha incrementado en al menos 20% del precio que se tenía hasta el pasado mes de noviembre, incluso en grandes carnicerías y centros de abasto, es más, hasta en los mercados municipales, según lo denunciaron muy molestos algunas personas entrevistadas.

“No es justo que estén haciendo estas cosas, porque ahora a diferencia de otros años, definitivamente hay menos dinero, entonces eso pues hace que uno tenga menos posibilidad a veces de comprar más cosas para la cena. Yo creo que esta cena de Navidad va a ser más austera que la del año pasado”, dijo muy molesta la señora Marcela Gutiérrez, una de las amas de casa con las que platicamos.

Y agregó: “Definitivamente lo importante es la convivencia, que recibamos la Navidad con un corazón puro, que haya unión entre los miembros de la familia, y claro todos queremos tener una buena cena navideña, pero, por ejemplo, hace años que ya no podemos comprar un pavo porque están carísimos, y ahora si queremos hacer por ejemplo una pierna al horno o mariscos, pues olvídese ya no nos ajusta, ya no hay dinero para eso. También se le agregan los regalos, al menos los que compra uno para los niños porque tienen mucha ilusión, entonces debería de haber más conciencia por parte de las personas que venden productos”, destacó.

En algunos supermercados, se han empezado a poner algunas promociones, aunque muchas de las personas han mostrado su descontento respecto a la alza de precios también en frutos como las uvas y las aceitunas, y en algunas verduras, el jitomate, la papa, y hasta la cebolla.

Varios de los entrevistados destacaron que sería necesario que hubiese conciencia por parte de los comerciantes y empresarios, atendiendo la crisis económica que ha recrudecido en el territorio nacional para evitar este tipo de alza en alimentos y bebidas.