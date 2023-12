Zapopan “Despilfarra” Erario en Promocionar Campaña de Frangie: Morena

Emecistas Obligan al Funcionarios a Participar en sus Campañas Preelectorales

Por Promover al Alcalde con Miras a la Reelección, han “Olvidando Sistemáticamente a las Comunidades Semiurbanas y Colonias Populares de Escasos Recursos”, Criticó la Morenista Karla Díaz

Por Rafael Hernández Guízar

La administración de Za­popan ha “despilfarrado” el dinero del erario en promo­cionar las aspiraciones polí­ticas del alcalde con licencia Juan José Frangie (MC), sen­tenció la regidora de Morena, Karla Díaz López.

La edil morenista, destacó que, por promover la imagen del alcalde con miras a la re­elección, han “olvidando sis­temáticamente a las comuni­dades semiurbanas y colonias populares de escasos recur­sos, como siempre”, criticó.

Asimismo, se pronunció en contra del proyecto presu­puestal del próximo año 2024, y fijó su postura en contra de la “manipulación del perso­nal del ayuntamiento”, al cual los emecistas han obligado a participar en las campañas preelectorales a cambio de mantener sus empleos.

De igual forma, dio a co­nocer una iniciativa para que, a los operadores del aseo pú­blico, mal llamados los “sin número” –supernumerarios-, por realizar una actividad de apoyo en los camiones reco­lectores del gobierno muni­cipal, pero sin los derechos que tienen los que sí están en la nómina, sean incluidos y se les otorguen las condicio­nes laborales dignas, confor­me a la ley.

En otro orden de ideas, la regidora, presentó también durante la pasada sesión de ca­bildo del día 10 de diciembre, otra iniciativa social, la cual, de concretarse, representaría un precedente en Zapopan. Se trata de los “puntos violetas”, que consiste en acondicionar cada parada del transporte con cámaras de video vigilan­cia, aprovechando la infraes­tructura y mobiliario urbano existente y con ello, vincular a las autoridades preventivas e inhibidoras de los delitos del fuero común, principalmente a mantener una cobertura más amplia de las calles y aveni­das de la ex villa maicera, el objetivo es el de brindar tam­bién, mayor percepción de se­guridad entre las mujeres que tienen que desplazarse diaria­mente a realizar actividades productivas, hacia su trabajo, escuela, las de sus hijos y que son usuarias de las rutas de transporte público.

Finalmente, entrevistada por este medio, Díaz López, aseguró: “Hoy más que nun­ca, Zapopan requiere del toque femenino en el gobierno muni­cipal, más sensible a la proble­mática que preocupa a miles de familias que han comproba­do el retroceso alcanzado con los gobiernos naranjas”.

Y agregó: “Soy una fiel convencida de que necesita­mos que una mujer llegue a los espacios de toma de de­cisiones, pero no cualquier mujer, sino mujeres que real­mente lleguemos a reivindicar las luchas de otras mujeres, tengo la fortuna de pertene­cer al partido Morena, que ha apostado por la paridad, por el feminismo y por el empo­deramiento de mujeres capa­ces y de resultados y por eso es que sostengo mi aspiración a encabezar los esfuerzos de la cuarta transformación en Zapopan, estoy segura que necesitamos el toque de una mujer, que sea más sensible y más capaz para dirigir a Za­popan y con ello, crear un es­tado de bienestar y regresarle a Zapopan, todo lo que le han robado durante todas estas ad­ministraciones”, dijo.

En relación a la candidatu­ra para la presidencia munici­pal con miras a las elecciones del próximo año, la regido­ra indicó que no se descarta como aspirante: “Hemos de­jado pasar de largo que Mo­rena ha sido muy claro hasta el momento y nuestra secreta­ria general Citlalli ha salido a decirlo públicamente, hay un proceso de encuestas; si bien es cierto que él es el precandi­dato de Futuro y que futuro es uno de los partidos que forman parte de la alianza, también no debemos de dejar de recordar que va haber un proceso de encuestas en donde vamos a participar más representantes de los diferentes partidos que la conforman. Sin duda algu­na, siempre he promovido la participación de las mujeres en la política y por eso, es que seguiré participando”.

De esta forma, aunque hay una alianza para el Estado en­tre Morena, Hagamos, Futuro y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la regi­dora indicó que la instrucción en su partido, es que habrá un sistema de encuestas para de­finir quién será el candidato de dicha alianza, pese a que hasta el momento sea Pedro Kumamoto –líder moral del partido Futuro- el que figu­re como virtual candidato de unidad a la presidencia muni­cipal de Zapopan.