Reducen Gasto Social en Guadalajara: Morena

Para Favorecer a las Empresas de “Cuatachos” de MC

Los Emecistas “Aumentan el Gasto Superfluo y Discrecional Para Seguir Haciendo Negocio con Despachos Externos y los Banquetes en Palacio Municipal”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a los últimos días del año, la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fer­nández Ramírez, denunció de nueva cuenta que la adminis­tración tapatía reducirá el gas­to social para favorecer a las empresas de “cuatachos”.

La morenista detalló que para el ejercicio fiscal 2024 el gobierno tapatío pretende disminuir el gasto en obras y servicios, y en cambio lo au­mentará para pagar empresas que prestan asesorías y servi­cios de todo tipo.

“Una vez más el grupo edi­licio de Morena denuncia la propuesta del gobierno muni­cipal para reducir los recursos en áreas sensibles e indispen­sables para el desarrollo de Guadalajara, como obra pú­blica, desarrollo económico y ayudas sociales, mientras que, por el otro lado, pretenden aumentar el gasto superfluo y discrecional para seguir ha­ciendo negocio con despachos externos y los banquetes en palacio municipal”.

Aseveró que el gobier­no municipal de Movimiento Ciudadano pretende reducir 160 millones de pesos en la inversión pública respecto a lo etiquetado para el 2023, lo que significará una caída del 10.5 por ciento en áreas tan impor­tantes como equipamiento ur­bano, conservación de espacios públicos, mantenimiento de calles y parques, mercados mu­nicipales, unidades deportivas y los espacios comunitarios.

“Asimismo, también se dis­minuyen los recursos para los programas de emprendimiento en un 25 por ciento, de 94 a 69 millones, sin especificar exac­tamente cuáles, lo que impac­tará en los programas de muje­res y jóvenes emprendedores, además de una reducción de 6 millones de pesos en el gasto social para apoyo a personas”.

Añadió que se aumentará en 40 por ciento el pago a los despachos que cobran el pre­dial, un 200 por ciento para los que prestan servicios de ase­sorías, y un 500 por ciento los que proporcionaron asesorías en investigación científica y de desarrollo.

Otros aumentos, agregó, son el pago a despachos jurí­dicos, cuya partida pasará de 45 a 104 millones de pesos; y el aumento en servicios finan­cieros en un 162 por ciento, y en un 10 por ciento en la di­rección de Relaciones Públi­cas para pasar a 30 millones de pesos.

El presupuesto municipal debe servir para llevar servi­cios públicos de calidad a la gente de Guadalajara y no, la propuesta de Movimiento Ciu­dadano no cumple con esta fi­nalidad. Es un presupuesto di­señado con intención política para favorecer a los amigos y no con la idea de resolver los pro­blemas de la ciudad”, lamentó.