Señalan Corrupción del Secretario de Hacienda

Ordenó Cerrar la Investigación por Filtración de Datos de Automovilistas

“Hay una Serie de Delitos que se Cometieron por Funcionarios y Gestores”, Asegura Jorge Carlos Ruiz, Presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente

Por Rafael Hernández Guízar

El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Juan Partida Morales, presionó para que la Contraloría del Estado cerrara la investigación por la filtración de datos personales de automovilistas.

Jorge Carlos Ruiz Romero, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, y actor en la denuncia presentada ante la Contraloría del Estado por la filtración del padrón completo de personas registradas ante la Secretaría de Hacienda, acusó que de acuerdo con la información que llegó al organismo ciudadano que representa, fue presuntamente el funcionario estatal quien obligó a que se cerrara dicha investigación.

“Se archivó la denuncia, imagínate nada más lo qué pasa en el órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda, lo que nos dicen es que en la denuncia que se presentó, nos dijeron que le secretario presionó para que no se llevaran a cabo las investigaciones, y lo incongruente es que ellos mismos dijeron que habían presentado denuncia ante la PGR y la Fiscalía del Estado, pero ellos son los que deben de resguardar esta información”, denunció en entrevista con Página 24.

“Hay una serie de delitos que se cometieron por funcionarios y gestores. Trabajan de la mano funcionarios públicos de alto nivel con los gestores. El órgano interno de control debe de hacer una investigación, debe de pedirse un peritaje informático para saber qué día y como se sacó esta información, no es posible que esto quede así. Nosotros presentamos una denuncia contra quien resulte responsable, deben de investigar al secretario de Hacienda Pública”, dijo.

A decir de Jorge Carlos Ruiz, es sumamente delicado el tema, pues la información de todos los ciudadanos que tengan un registro por contar con placas a su nombre, ahora puede estar en manos de cualquiera, datos en los que se incluye el nombre completo, la dirección, así como otros tantos datos sensibles, una violación a la ley de protección de datos, así como a la misma intimidad de los jaliscienses.

“Toda la base de datos se filtró, no estamos hablando de cientos, sino de millones de datos de los ciudadanos en el estado de Jalisco, nosotros sabemos y bajo protesta de decir verdad lo decimos, que el secretario de Hacienda presionó para que esto pasara. Un ministerio público debería de investigar, y que grave que esto suceda, el ministerio público no nos ha contactado de nuevo, y algo como esto no se debe de tolerar, vamos a llegar a instancias federales e internacionales si es necesario”, subrayó.

Por el momento el equipo jurídico de la Contraloría Ciudadana Independiente realiza el análisis del dictamen emitido por la Contraloría del Estado de Jalisco, para determinar si deben presentarse nuevas denuncias o si es necesario recurrir a la justicia Federal para que se castigue tanto a quienes filtraron ilegalmente la información de los jaliscienses, así como a aquellos funcionarios públicos que hayan utilizado su influencia para obligar a que la investigación que había en curso se desechara.