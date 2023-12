Señalan Corrupción de Jueces y Fiscalía

Acusan “Secuestro Judicial” de una Mujer

Algunos Señalados: Jorge Antonio Nava López, Juez Noveno de Control y Oralidad; Rafael Martínez Ramírez, secretario General del Ayuntamiento de Zapopan y Abel Martínez, Administrador de los Juzgados de Justicia y Oralidad Penal de Puente Grande

Por Rafael Hernández Guízar

Un nuevo caso de corrup­ción el interior del sistema de justicia de Jalisco es ventila­do a la luz pública, se trata de una presunta simulación de actos desde la Fiscalía y el Poder Judicial.

“Simulando una carpeta de investigación, violando los derechos humanos, liberando una orden de aprehensión sin tener competencia para co­nocer de un supuesto asunto que se lleva a cabo en la Ciu­dad de México y utilizando al Poder Judicial del estado de Jalisco, privan de la liber­tad, con una supuesta medida cautelar, disposición preven­tiva justificada, sin que exista la justificación, teniendo así en un secuestro judicial a mi representada”, explicó Rodri­go Gurza Cárdenas, abogado defensor de Manuela de León Chinchilla,, la afectada.

El asunto tiene como an­tecedente un señalamiento realizado por el apoderado le­gal de unas gaseras en contra de la señora De León Chin­chilla, quien presuntamente tuvo conocimiento de diver­sas irregularidades cometidas por otro particular de nombre Francisco V.

Según dijo Gurza Cárde­nas, en represalia, el señor Francisco V. se acercó con otros particulares y un gru­po de abogados de renombre, procediendo a crear una su­puesta carpeta de investiga­ción, falseando datos, simu­lación de pruebas, utilizando al Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Entre los señalados ante la Fiscalía aparecen; Jorge Antonio Nava López, juez noveno de control y oralidad; Rafael Martínez Ramírez, secretario general del ayun­tamiento de Zapopan; Carlos Arias Madrid, ex integrante del Consejo de la Judicatura, Daniel Isaías Salas Ornelas, Abel Martínez, administra­dor de los juzgados de justi­cia y oralidad penal de Puente Grande.

Al respecto, el presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, se pronunció a favor de que quien señale irregula­ridades en los procedimientos judiciales realizados por los jueces, debe comprobarlo.

“Son temas que si es así, es grave, yo les digo, yo les puedo afirmar que no, yo no recibo llamadas de nadie para sugerirme de un asunto o para decir como lo resuel­ve, esa es autonomía e in­dependencia de los jueces. Ese tema siempre lo voy a defender, sucede que hay resoluciones, sentencias, de­terminaciones que a veces no son cómodas para las partes y lo más fácil es, cuestionar y tachar, corrupción, injusticia e inseguridad, pero tengan la certeza que, si logran demos­trar eso, en el poder judicial tendremos que actuar, una vez que fiscalía judicialice las causas”, dijo.

Y agregó: “Si se integró una carpeta de investigación entonces intervino Fiscalía, habría que ver si el ministe­rio público dio cuenta a su superior o al fiscal, para saber quiénes intervinieron de Fis­calía, la Fiscalía viene y hace una petición, cómo fueron las pruebas, hay abogados que arman carpetas con tes­tigos falsos, con documentos falsos, y entonces dependerá de las partes lograr justificar, que son testigos o documen­tos o pruebas falsas o arma­das, con las que tuvieron una decisión jurisdiccional; y eso es grave, sí y es sancionado por la Ley, a través de un fraude procesal”.

Por el momento la situa­ción fue denunciada públi­camente, pero a decir de los agraviados, la esperanza es que el asunto sea revisado específicamente por el área de visitaduría del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y así se deslinden responsabilidades en caso de que hayan incurrido en faltas jueces, así como otros traba­jadores del poder judicial.