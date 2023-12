Pega Inseguridad a Vecinos de la Prepa Jalisco

“No Sabemos si son Incompetentes, o si le Vale Gorro” a las Autoridades en Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes problemas de in­seguridad se reportan en los alrededores de la Preparatoria Jalisco, en el centro de Gua­dalajara.

Robos al por mayor, so­bre todo por las noches ante la oscuridad de varias calles, son la constante de este sitio en donde la policía municipal tapatía ha recibido una gran cantidad de reportes sin que haya respuesta que, al mo­mento, genere confianza para vecinos y comerciantes.

“El problema que tenemos, es que aquí hay muchos robos, pero muchos en verdad, y nos causa bastante asombro, por­que estamos aquí enseguida de la presidencia municipal, y luego lo peor es que pasa la policía, dijera usted no pasa, pero la verdad es que sí pasa, entonces no entendemos qué sucede, no sabemos si son in­competentes, o si les vale go­rro, o que está sucediendo”, criticó Mariano Rodríguez, uno de los entrevistados.

Calles como Reforma, desde Mariano Bárcenas hasta el Paseo Alcalde, son de las más conflictivas, en donde se reporta la mayor cantidad de robos de auto­partes y pese a las muchas quejas de los vecinos y co­merciantes que se han visto seriamente afectados, sim­plemente no hay respuesta.

“Esto es lo que debería ver Pablo Lemus en lugar de ver haciendo campaña, pero bueno, ya sabíamos que lo que menos le importaba es Guadalajara, lo que quiere es ser gobernador ese se­ñor, pero pues nada más vea cómo está todo esto aquí, imagínese que va a pasar si gana las elecciones, puro desmadre. Qué coraje la verdad”, criticó.

Sobre todo por las noches se registran robos y proble­mas ante la oscuridad de va­rias calles, a lo que se suma la pobre capacidad de respuesta de la policía municipal según dijeron.

“Pues cuando algo pasa, la policía se tarda años en llegar, y luego cuando lle­gan hasta quieren regañar a las personas, que hay que te­ner guardado el celular, que no hay que dejar las cosas a la vista en el carro, puras pendejadas que ya todos sa­bemos, pero son policías no son consejeros”.

El llamado urgente es para el Ayuntamiento de Guada­lajara para que se refuerce la seguridad en este sitio, y que haya presencia constante de la policía tapatía.