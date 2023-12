Mujer enfrenta “Batalla” Durante 14 Años Contra “Deudor Alimentario”

Poder Judicial es Omiso e Indolente con la Niñez Jalisciense, Lamenta

El Sujeto Está Denunciado; Goza de Impunidad por Tratarse de un Futbolista y ex Seleccionado Nacional, Asegura la Afectada

Por Rafael Hernández Guízar

Los tendederos para ex­hibir a los deudores alimen­tarios en el Estado de Jalisco y denunciar las omisiones del Poder Judicial, siguen apare­ciendo en distintos puntos de la ciudad.

Berenice Ramos, una de las coordinadoras de la aso­ciación “Justicia Alimen­taria”, señaló en entrevista con Página 24 que las au­toridades encargadas de la impartición de justicia son omisas e indolentes con la niñez jalisciense. Relato su caso: Una batalla que por 14 años de sostenido con el pa­dre del hijo, quien está de­nunciado por el abandono de familia, y quien ha gozado de impunidad, según lo dijo, por tratarse de un futbolista y ex seleccionado nacional.

“Lo hemos querido notifi­car, y curiosamente los notifi­cadores no han podido, enten­dí que estaban comprados”, dijo muy molesta la mujer.

“Desgraciadamente en la Ciudad Judicial de Jalisco hay mucha corrupción, y más sobre todo en el área de los notificadores (…) El no me ha apoyado, no me ha dado un solo peso. Yo tuve problemas con él cuando el niño nació porque ya tenía otra pareja, entonces tuvimos una pelea y nos separamos, él me buscó y buscó al niño, pero jamás en la vida quiso darme apoyo eco­nómico, es un abandono. El señor nunca quiso apoyarnos, sin embargo, nunca le prohi­bí que viera el niño, después simplemente ya no regresó. No me ha dado nada y ni ha buscado a su hijo”, agregó.

Lamentó que además de evadir su responsabilidades, finalmente le dio unos che­ques, mismos que no tenían fondos.

“Pusimos una demanda el 2014, porque me dio dos che­ques postfechados, y cuando fui a cobrarlo no tenían fon­dos, estaban firmados por su hermano, y ahorita ya todo lo tiene a nombre de otras perso­nas, se ha estado asesorando”, agregó la afectada.

Berenice, desde el naci­miento de su hijo, no ha tenido apoyo del padre del mismo, pese a que sí cuenta con la sol­vencia económica suficiente para poder realizarlo, por lo cual decidió acudir a la justi­cia, pero no le han dado res­puesta.

Según relató, no solamente podría haber incurrido el pa­dre de su hijo en una cuestión del ámbito familiar al negar la pensión, sino que además, po­dría haber incurrido en la co­misión del delito de abandono de familia.

Pero a la fecha, la justicia para ella no ha llegado. Inten­tó tener respuestas por parte del Poder Judicial del Estado de Jalisco junto con otras mu­chas mujeres al unirse al Co­lectivo Justicia Alimentaria, mismo que ha colocado los “tendederos de la vergüenza” en varios puntos de la ciudad, incluso en laFeria Interna­cional del Libro (FIL) Gua­dalajara, que hace unos días se desarrolló en esta ciudad capital, es más, hicieron un plantón afuera del Supremo Tribunal de Justicia, pero ni así les hicieron caso.

Por ello, hizo un llamado urgente al magistrado presi­dente del Consejo de la Ju­dicatura, Daniel Espinosa, al que exigió que tome en cuen­ta los reclamos de ella y de muchas otras mujeres que no han tenido justicia, para que se revisen sus casos a detalle, y para que sus hijos puedan tener la seguridad alimentaria