Levantan Restricción de Bandera Morada en Playas de Melaque y Barra de Navidad

Gobierno Estatal Descarta la Presencia del Tiburón que Mató a Mujer

Este sábado se retiró la restricción para las activi­dades acuáticas en las pla­yas de Melaque y Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, luego del ataque de un tiburón toro en el que falleció una mujer.

El gobernador Enrique Alfaro informó que “luego de diversos análisis y re­uniones entre los tres nive­les de gobierno, así como especialistas y expertos en especies marinas, se ha to­mado la decisión de que, a partir de este sábado, se levanta la restricción de Bandera Morada en las pla­yas de Melaque y Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán”.

Además, descartó que el tiburón este en la zona y que no hay riesgo para la población: “El lamentable suceso ocurrido por un tibu­rón que causó la muerte de una mujer fue un hecho ais­lado, no visto en más de 60 años en Jalisco. Se descarta la presencia de este animal y se confirma que no hay riesgos para la población, sin embargo, se han tomado distintas medidas. Además de que se retiraron los jue­gos acuáticos, se instalaron dos torres de guardavidas y se mantiene permanente monitoreo en las orillas de la playa con recorridos por parte de Protección Civil de Cihuatlán y Jalisco, así como de la Marina y coope­rativas de pescadores”.

La restricción de ingreso a las playas abarcaba desde la zona de Melaque, hasta Barra de Navidad y en pri­mera instancia se informó que se mantendría hasta el viernes 8 de diciembre, fe­cha que ya se cumplió y se determinó retirar la restric­ción.

El ataque

El fin de semana pasado, una mujer fue atacada por un tiburón cuando se encon­traba realizando actividades acuáticas en la playa de Me­laque en Cihuatlán, Jalisco.

Dicho ataque fue reali­zado por un tiburón toro, de acuerdo con Bernabé Agui­lar Palomino, biólogo y catedrático del Centro Uni­versitario de la Costa Sur (CUCSUR) de la Universi­dad de Guadalajara.

De acuerdo con el me­dio local Colima Noticias, el experto confirmó que se trató de un tiburón toro al comparar las huellas de los dientes, mordida y forma de las heridas con las mandíbu­las que posee en su colec­ción, luego de ser llamado por marinos e instituciones forenses para determinar qué especie era la que había atacado a la víctima.

“El ataque fue fortuito, pero se dio precisamente por las condiciones simila­res a los DAPS (Dispositi­vos Agregadores de Peces) con el inflable que está en la playa, es como un atra­yente de peces y evidente­mente por el conocimiento que posee atrajo también al tiburón”, aseguró Aguilar Palomino.

Los DAPS en la playa de Melaque se encuentran ins­talados debajo de los infla­bles donde las y los turistas se encuentran.

El director de Protección Civil Bomberos de Cihuat­lán, Rafael Araiza, dijo a The Associated Press que el tiburón cortó una pierna completa de la bióloga mari­na de 26 años de edad iden­tificada como María Fer­nanda y, debido al sangrado masivo y al ataque, la mujer murió por ahogamiento.

El cuerpo de la joven originaria del municipio Ci­hualtán, Jalisco, fue recupe­rado y llevado a tierra, sin signos vitales. Imágenes y videos publicados en redes sociales registraron lo suce­dido.

¿Qué tan peligroso es el tiburón toro?

De acuerdo con National Geographic, el tiburón toro es un animal agresivo que suele vivir cerca de áreas muy pobladas, como las costas tropicales. Es ade­más una especie muy abun­dante a la que no le molesta el agua dulce e incluso se aventura continente adentro por ríos y afluentes. Puede medir hasta tres 3.4 metros y pesa entre 90 y 230 kilos.

Por lo anterior, los ex­pertos consideran que el tiburón toro es el más peli­groso de todos los tiburones existentes. Históricamente, se encuentra entra las espe­cies con más probabilidades de atacar a humanos junto con el gran tiburón blanco y el tiburón tigre.

Los tiburones toro son de tamaño medio, con cuerpos gruesos y robustos, y largas aletas pectorales. En la parte superior son de color gris y por debajo son blancos. Sus aletas tienen puntos oscu­ros, especialmente cuando son jóvenes.

¿Qué comen los Tiburones Toro?

Son rápidos y ágiles de­predadores que se alimen­tan de cualquier cosa a su alcance, como peces, delfi­nes y otros tiburones, y aun­que los humanos no forman parte de su dieta habitual, a menudo atacan a las perso­nas por accidente o simple curiosidad.

Se pueden encontrar en aguas poco profundas y cá­lidas de todos los océanos del planeta. Además, suelen frecuentar las aguas turbias de estuarios y bahías.

En la actualidad, el tibu­rón toro no es una especie amenazada ni en peligro de extinción, sin embargo, en muchos lugares es objeto de pesca por su carne, piel y aceite, por lo que se estima que su población esté dismi­nuyendo.

¿Qué provocó el ataque?

El gobierno de Jalisco a través de Protección Civil del Estado y el Gobierno de Cihuatlán revelaron las causas que habrían provoca­do que un tiburón atacara a una mujer que se encontraba realizando actividades acuá­ticas en la playa de Melaque en Cihuatlán, Jalisco.

De acuerdo con un co­municado emitido por la dependencia, especialistas y expertos en especies ma­rinas explicaron que este acontecimiento extraordi­nario fue producto de una suma de factores biológicos y ambientales que generaron el ataque del escualo.

Según la dependencia, los factores que pudieron haber provocado el siniestro son los siguientes:

Factores ambientales: Descenso de la temperatu­ra del mar, nubosidad y mar calmo.

Factores biológicos: Cardúmenes de peses como presa potencial y tortugas marinas como especie que forma parte de la dieta de los tiburones.

Según el informe, la in­formación obtenida será en­viada para su investigación al archivo internacional de ataques de tiburón, la cual será analizada para identi­ficar los factores que pudie­ron intervenir en el suceso con el fin de prevenir estos ataques.

Las autoridades de Ja­lisco, hasta el momento, no había registrado en los últi­mos 60 años ataques de ti­burón en las distintas playas del estado.